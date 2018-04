Voda na Chrudimsku zdražuje i přes sliby politiků. Konec je i dotacím

Toto městečko s ani ne dvěma tisíci obyvateli se může stát místem s nejdražší vodou v Pardubickém kraji.

Evropská komise totiž odmítá proplatit peníze na projekty ve městech, kde mají sítě dlouhodobě pronajaty soukromé firmy tak, jako je tomu na Chrudimsku.

Ronov, který vypouští část odpadních vod do řeky, ale nutně potřebuje dotaci na čističku a kanalizaci za 150 milionů. Jedinou jeho šancí je vystoupit z firmy Vodovody a kanalizace Chrudim, aby už nebyl vázán smlouvou se soukromou firmou. Právě takový manévr město připravuje.

"Město by se stalo výlučným vlastníkem vodovodu a kanalizace, což by nás opravňovalo žádat o dotace," vysvětlil starosta Ronova nad Doubravou Miroslav Žítek.

"Prozatím nic není schválené, nemáme ještě oficiální stanovisko ministerstva životního prostředí," uvedl ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim Josef Hrad.

Pokud Ronov z vodáren vystoupí a vybuduje si čističku, čekají ho patrně problémy. Bude si muset kupovat vodu a ještě si dávat stranou peníze na opravy starého vodovodu a do zvláštního fondu na obnovu nových sítí a čističky.

Vodné a stočné na Chrudimsku rok v korunách 2012 72,45** 2011 67,88* 2010 65,59* 2009 67,50 2008 58,20 2007 52,85 2006 49,47 2005 45,28 * zavedena dvousložková cena, k ceně se platí paušál za vodoměr

**dvousložková cena, v roce 2012 je fixní poplatek 1 983,60 Kč Poznámka: Od roku 2006 provozuje infrastrukturu Vaku Chrudim soukromá společnost z koncernu Energie AG, která připravuje kalkulaci ceny vody.

"Je otázka, kolik je bude stát voda, bude to hrozná částka. Tipuju kubík za dvě stě korun," uvedl člen představenstva Vodovody a kanalizace Chrudim a starosta Heřmanova Městce Aleš Jiroutek.

"Nemáme to spočítané, nebude to podle mne tak dramatické. Na druhé straně riziko zvýšení ceny vody tu je. Lidi si tu myslí, že když si to budeme dělat sami, tak to bude stát dvacet korun," podotkl starosta Žítek.

Není vyloučeno, že by Ronov mohl nakonec od investice upustit a vypouštět odpady dál do řeky. Jenže pak by zase město muselo platit pokuty. Třeba by to vyšlo levněji. "Nemůžeme ale donekonečna vypouštět odpadní vody do řeky," poznamenal Žítek.

Soukromník ceny nezkrotil

Tato absurdní situace nemusela vůbec vzniknout. V roce 2005 se prodej provozní části chrudimských vodáren rakouské společnosti Energie AG zastupitelům měst na Chrudimsku líbil.

Města si rozdělila 155 milionů korun od investora a politici oznámili, že soukromník zkrotí cenu vody. "Máme garantovaný vývoj cen vodného a stočného. Pokud se nedohodneme jinak, bude se zvyšovat maximálně o inflaci. Dosud to bylo i o víc," uvedl tehdejší starosta Chrudimi Ladislav Libý.

Politici zapomněli dodat drobnost - zabránit rychlému růstu cen vody nejsou schopni. Třeba jen kvůli tomu, jak rychle klesá její spotřeba.

V roce 2005 stál kubík vody na Chrudimsku 45,30 korun, nyní je to 72,45 korun, ale k tomu musí domácnost zaplatit bezmála dvoutisícový paušál. Bez zavedení dvousložkové ceny by to dělalo skoro 85 korun za kubík.

"Soukromá společnost si musí vydělat na nájemné, mít zisk, musí si rozpustit do nákladů i to, že zaplatila za provozní část VAKU na 25 let víc, než jaká byla skutečná cena. Nevyčítal bych to té firmě, ale zastupitelům, kteří o tom rozhodli," vypočetl chrudimský zastupitel Jaroslav Trávníček z ČSSD, který pronájem vodáren v minulosti kritizoval.

Pravidla pro poskytování dotací se změnila

Teď došlo i na varování, že kvůli dlouhodobému pronájmu obce i vodárny přijdou o šanci získat evropské dotace. Města buď seženou státní dotace, anebo kanalizace stavět nebudou.

"Když jsme pronájem připravovali, ministerstvo životního prostředí i ministerstvo zemědělství nám deklarovala, že to je vyhovující model, že se k dotacím dostaneme," zavzpomínal ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim Josef Hrad. Dodal, že v roce 2013 ale možnost získat evropské peníze stejně skončí.

"Problém je, že během deseti let se změnila pravidla pro poskytování dotací. Těžko to dnes hodnotit, dnes bychom pravděpodobně rozhodli jinak," doplnil starosta Heřmanova Městce Jiroutek.