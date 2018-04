Útlý lupič se do chalup protáhl malým otvorem. Kradl nářadí i obrazy

„Do chalup se dostával násilím a to přes dveře, okna a střechy. Díky jeho drobné postavě mu stačil malý otvor, kterým se protáhl a pak bral, co mu nepatřilo. Majitelům zmizel například stolní počítač, bourací kladivo, vrtačky, kotoučová pila, úhlové brusky, motorová sekačka, vibrační bruska, plynový vařič, televizor, obrazy, gril s kamenem a další věci,“ uvedl mluvčí chrudimské policie Jiří Tesař.

Celkové škody dosahují téměř 100 tisíc korun.

Při vyšetřování se pachatel přiznal a jako důvod uvedl svoji špatnou finanční situaci.

Kradl od prosince loňského roku do letošního března a to i přesto, že byl podmíněně propuštěný z vězení, kde si odpykával trest za dřívější krádež. „V případě usvědčení se do vězení vrátí a to na dobu až pěti let,“ dodal mluvčí.

Ve stejné oblasti, kde začínal svou kriminální kariéru vykrádáním chat Jiří Kajínek, policisté z Chrudimi nedávno také obvinili dva devatenáctileté mladíky. Ti se přiznali, že se od února do března letošního roku vloupali do dvou rekreačních chat a jednoho mobilheimu v okolí Třemošnice a Heřmanova Městce.

Ukradli většinou ruční nářadí například sekeru, pily, benzinový agregát, elektrocentrálu, šroubováky i pánské pracovní boty.

„Jeden z objektů užívali, jako by byli doma. Vzniklá škoda na ukradených věcech a poškozeném majetku přesahuje dvacet tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Renata Štěpánková. Pachatelům hrozí až tři roky vězení.