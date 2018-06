Obnovené vlaky nepřežily. Pardubický kraj jim nedal moc šanci

Už týden nejezdí ve všední den vlaky z malé obce Dzbel do Moravské Třebové a zpět. Provoz skončil úplně mezi Borohrádkem a Holicemi, z Králík se už lidé nedostanou do Štítů v Olomouckém kraji.

Podle tiskových zpráv z krajského úřadu by se mohlo zdát, že si za to cestující mohou sami. Neměli o tuto službu zájem, vlaky jezdily prázdné. Ve skutečnosti se kraj několik let choval tak, jako kdyby nebylo podstatné, zda dotované vlaky bude někdo používat, nýbrž to, že vůbec budou jezdit. Jízdní řády mnohdy ignorovaly potřeby lidí.

Třeba z Králík do Štítů cestují lidé do továrny Klein automotive, kteří by tamní lokálku asi naplnili. Jenže spoje jezdily v jiných časech, a tak zůstaly prázdné.

„Nebyly tam přípoje, nebylo to uzpůsobené lidem. Pokud by se zvolil jiný přístup, šanci by to mělo,“ uvedl předseda Klubu přátel lokálek Marek Tomek.

Když chtěl někdo z obce Dzbel jet ve všední den v patnáct hodin do 54 kilometrů vzdálené České Třebové, zabralo mu to kvůli půlhodinovému čekání v Moravské Třebové dvě hodiny.

„Nechali jsme udělat průzkum vytíženosti některých vlakových a autobusových spojů, z něhož jsme zjistili, že některé z nich převáží pouze jednoho nebo dva cestující denně,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš. Uznal ale, že přípoje nenavazovaly.

„Vlakové spoje byly sice znovu nasazeny, ale moc se neřešilo, zda jedou ve správný čas, zda to lidem vyhovuje a dostanou se třeba včas do práce,“ připustil Kortyš.

Potíž podle starostů byla i v tom, že se lidé po první vlně rušení lokálek naučili jezdit do práce auty, a zpátky do vlaků se jim už nechtělo.

V roce 2011 Pardubický kraj provedl revoluci v jízdních řádech, přestal si objednávat provoz na malých tratích, a naopak podpořil autobusy. Změnu ale lidé nepřijali. Do nové krajské vlády přišel radní pro dopravu Jaromír Dušek a provoz na šesti tratích zase v roce 2014 obnovil. V roce 2016 jeho SPO ve volbách neuspěla a on ve funkci skončil.

Z toho, co prosadil, zůstávají v červnu 2018 vlaky na trati Borová u Poličky - Žďárec u Skutče a jen víkendový provoz mezi Lichkovem -Hanušovicemi a Moravskou Třebovou a obcí Dzbel. Zbyl také jeden víkendový pár vlaků mezi Heřmanovým Městcem a Prachovicemi.

Sám Dušek to kritizuje. „Zaručit dopravu pro lidi je služba, kterou je kraj povinen zajistit, a ne tratě pozavírat,“ řekl k tomu před časem.

Změny samozřejmě vadí i lidem v obcích na trati. „Dozvěděli jsme se to z novin, nikdo s námi nejednal, řekla starostka obce Dzbel Jana Konečná, která si nedělá velké iluze, že víkendový provoz na trati vydrží.

„Myslím, že to moc dlouhé trvání mít nebude,“ řekla. Lidé podle ní už na hlavní koridor nepojedou do České Třebové, ale do Olomouce.

Kraje se nedomluví

Marek Tomek upozorňuje na důležitý aspekt neúspěšného pokusu o obnovu provozu lokálek. Pardubický kraj se totiž nedokázal s Olomouckým i Jihomoravským krajem dohodnout na dotování a provozování spojů na tratích, které překračují hranice. Každý region má svoji vlastní dopravní politiku.

„Regionální železniční doprava by měla spadat do celostátní působnosti, kraje se nedokážou domluvit. Byly geograficky vytvořeny bez ohledu na přirozené přepravní proudy,“ řekl předseda Klubu přátel lokálek.

Sám Kortyš uznává, že největší problémy jsou právě se spoji na tratích, které končí v jiném kraji. Slibuje, že lidem v regionu zrušené spoje kraj nahradí.

„Kilometry ušetřené na těchto neefektivních spojích budou při nejbližší změně jízdního řádu využity k posílení zrychlených spojů na efektivních tratích,“ uvedl Kortyš. Bude se podle svých slov také pokoušet domlouvat se sousedními kraji, aby lidé na periferii netrpěli tím, že žijí u krajských hranic.

„Starostové z této oblasti si stěžují nejvíc na to, že nemají spojení ve směru na Olomouc a na Brno. Jednáme s oběma kraji, snažíme se do této oblasti dostat autobusy,“ uvedl Kortyš.