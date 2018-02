Muži u Zámrsku káceli stromy u kolejí, do větví narazil rychlík

Vlak jedoucí z Prahy do Brna narazil v sobotu mezi Uherskem a Zámrskem do větví stromu. Ten spadl do blízkosti železniční trati poté, co ho neodborně pokáceli tři muži.