Příběh vicemiss: Přiběhla jsem ufuněná a hned rychle do plavek

Monika Leová má ke svému rodnému kraji stále blízko, v létě například točila v Chocni pivo při zdejších slavnostech. Nyní už bojuje na další soutěži.

Monika Leová Narodila se před 22 lety v Praze, odmala žije s rodiči ve vsi Dvořisko nedaleko Chocně. Pochází ze smíšené česko-vietnamské rodiny. V současné době studuje Fakultu informatiky na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mluví plynně anglicky a rusky. Má ráda sport, především fitness, běh a kolečkové brusle, v zimě pak snowboarding. Ráda také vaří, tančí a cestuje. V roce 2012 se stala 1. vicemiss VŠE, letos pak bodovala ve finále České Miss, kde obsadila bronzovu příčku, a s titulem Česká Miss Earth. Na tuto světovou soutěž odletěla Monika reprezentovat Českou republiku minulý pátek. Pardubický casting dalšího ročníku soutěže proběhne v úterý 26. listopadu v OC Afi Palace v Pardubicích od 13 hodin.

Na konci minulého týdne odletěla na Filipíny, kde se koná finále Miss Earth, která je třetí největší soutěží krásy na světě. Soutěž slouží kromě klasického byznysu s ženskou krásou i propagaci ekologických témat, například šaty účastnic musí být zhotoveny z recyklovatelného materiálu.

Vítězka Miss Earth se pak stává velvyslankyní celosvětové ekologické kampaně na ochranu životního prostředí. Letošním tématem soutěže je voda, vyhlášení vítězek se koná 7. prosince 2013.

Leová se zatím denně účastní různých akcí, návštěv ve školách, seminářů o životním prostředí, žádné dílčí úspěchy zatím česká zástupkyně nezaznamenala. Těsně před odjezdem zavzpomínala na začátky své kariéry.

"Přijde mi to jako včera. Pamatuji si, jak moc jsem váhala. Teď se jen kouknu, jak to chodí, a na příští rok se lépe připravím, říkala jsem si," uvedla česká vicemiss.

Kdy a jak vás napadlo se do soutěže přihlásit?

Napadlo to mé spolubydlící z koleje. Zapsaly mě těsně před začátkem posledního pražského castingu, abych nic nezjistila. Svěřily se mi, že to plánovaly dlouho. Potřebovala jsem popostrčit a za to jim děkuji.

Tušila jste, do čeho jdete? Případně jak se lišily vaše představy od průběhu soutěže?

Neměla jsem vůbec tušení, do čeho jdu. Ani jsem nikde nezjišťovala informace, třeba zkušenosti od předešlých účastnic. Šla jsem do toho s tím, že to buď vyjde, nebo ne. Já ani vlastně nevěděla, jestli mi dovolí účastnit se semifinálového kola. Měla jsem ten den totiž důležitou zkoušku a přišla jsem tam o dvě hodiny později. Naštěstí mě ještě přijali, ale bylo to opravdu na poslední chvíli. Přiběhla jsem, celá ufuněná jsem se převlékla do plavek a rychle jsem utíkala za poslední skupinou, která se šla představovat porotě. Nechápu, jaké jsem měla štěstí.

Co vám soutěž dala a co vzala?

Samozřejmě mi dala neskutečné zážitky. Jsem si vědoma, že tuto příležitost dostane jen hrstka holek, a o to víc jsem si to celé užívala. Díky tomu kolotoči jsem dospěla a nyní mě jen tak něco nedokáže rozhodit či znervóznit. Třeba dřív jsem se neskutečně stresovala pomalu před každou důležitou zkouškou ve škole. Teď každý den, kdy moderuji zprávy na Primě, odcházím domů s dobrým pocitem, jaký tým mám kolem sebe a jak celý ten proces funguje. Prožívám jedno z nejlepších období v životě, i když je to někdy pořádná dřina.

Musel se vám změnit život, neubylo vám času, soukromí?

Můj diář je teď plný barevných poznámek. Modrá škola, růžové povinnosti miss, oranžová Prima, žlutá jiné aktivity a zelená výplata. Dny jsou teď nabité mnohem víc než dřív. Vše skloubit chce skvělé organizační schopnosti. Jsem jak postava Moniky ze seriálu Přátelé. Organizování to je moje, takže to zatím vše stíhám.

Připravovala jste se na casting nějak? Mají se dívky možnost nějak připravit?

Na casting jsem se připravovala jen na volnou disciplínu. Jinak se na to moc připravit nedá.

Na co ze soutěže nejraději vzpomínáte?

Na finálový večer a na vyhlášení. Vůbec jsem s umístěním nepočítala. Přesně vím, že jsem si v duchu říkala. Dobrý, je po všem, neupadla jsi, žádná ostuda není, teď si vyslechneš tři jména a bude vše v pohodě. Užiješ si pofinálový večírek, dopíšeš bakalářku a uděláš státnice. A pak bum a bylo to všechno úplně jinak.

Co byste doporučila dívkám, které zvažují přihlásit se?

Aby to nebraly tak vážně. Vím, že v určitých chvílích napětí roste a začíná se spekulovat, kdo by mohl vyhrát a tak. Tohle je potřeba nechat ležet. Jak to dopadne, tak to dopadne. Víc se tím nezatěžovat. Stejně se nic nezmění. Jo, a velká rada zní: poslouchat celý tým. Zbytečně si nevymýšlet a držet krok. Ocení to úplně všichni.

Budete sledovat soutěž? Které typy dívek jsou vaše favoritky?

Letošní ročník budu sledovat asi víc než předešlé. Budu hlavně zpětně vzpomínat. Jé, ty se mají, že jsou na soustředění. Tam to bylo skvělé. Nejradši bych se tam vrátila. Jinak nejvíc mě oslovují bezprostřední holky. Ne tolik strojené a prostě s něčím navíc. Opravdu bych je mohla přirovnat k letošní vítězce Gabriele Kratochvílové. Ta její energie sálala ze sálu přes obrazovku až k samotným divákům. To musí mít člověk uvnitř.