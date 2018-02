Dozorci v civilu zloděj neutekl, pronásledovatel běhá vytrvalostní závody

Mladík sebral v sobotu z regálu prodejny na pardubické Palackého třídě lahve Jägermeistera a opustil ji bez placení.

„Když se za ním vydali majitelé obchodu, vypadalo to na lapkovo vítězství. Ovšem jen do doby, než si běžícího tria všiml příslušník Vězeňské služby v civilu, který slouží v pardubické věznici. Ten od nich převzal pomyslný štafetový kolík a mladíka slovně upozorňoval, ať zastaví, že mu stejně neuteče. Mladík na dobře míněné rady nedal a běžel dál. To ovšem netušil, že narazil na sportovce, pro kterého je vytrvalostní běh zálibou,“ řekla mluvčí Městské policie Pardubice Lenka Uskobová.

Po několika set metrech mladík pochopil, že se svého pronásledovatele nezbaví a se slovy „já už nemůžu“ se mu vzdal. Zpočátku se snažil z místa odejít, což příslušník Vězeňské služby nepřipustil.

Pro přivolanou hlídku městské policie nebyl zloděj, opakovaně spoléhající na své běžecké schopnosti, neznámý. Minulý týden jej totiž stíhala ochranka obchodního domu v podobné záležitosti, kdy ukradl lahev rumu a Coca-Colu. Ochrance utekl, ovšem strážníkům už ne. Sice si minulý týden vzal na pomoc vozidlo městské hromadné dopravy, ale ani to mu nepomohlo, strážníci jej dostihli.

V sobotním případě si zloděj převzal od hlídky strážníků příkaz k uhrazení pokuty v hodnotě tři tisíce korun. „Rádi bychom poděkovali kolegovi z pardubické věznice. Bez jeho zásahu by se s největší pravděpodobností mladíka nepodařilo zadržet. Cením si jeho činu o to víc, že jej provedl v době osobního volna. Z mé strany mu patří velké díky za tento projev osobní statečnosti,“ uvedl ředitel městské policie Rostislav Hübl.