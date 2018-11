Svitavské ulice se náhle noří do tmy, na nádraží je lepší jít s baterkou

13:02 , aktualizováno 13:02

Kdo se v těchto dnech chystá ve večerních hodinách vlakem do Svitav, měl by se vybavit dobrou baterkou nebo svítilnou v mobilu. Alespoň pro jistotu. Pak ho nepřekvapí nefunkční lampy veřejného osvětlení kolem železničního nádraží, jako se to stalo v úterý.