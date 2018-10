Kůň mě vláčel přes kilometr, pak mě kopytem vypnul, říká potlučený jezdec

„Nic si nepamatuju, jen Irskou lavici. Až od kamarádů jsem se dozvěděl, co se stalo. Smajlík je velký kůň, zřejmě podcenil tuhle nejlehčí překážku, nepamatuji si skok, kde udělal chybu, ale pamatuju si, jak mě vláčel prachem a oranicí,“ říká Mach, jinak veterinární lékař, jehož velkým koníčkem je právě dostihový sport.

Z tribun to vypadalo děsivě...

Vzal mě oranicí. Snažil jsem se vykopnout nohu ze třmenu, ale nešlo to. Nikdy nejezdím feet home, tedy že bych měl nohy zajeté úplně ve třmenech, jezdím jen se špičkou nakopnutou ve třmeni. Zřejmě při klopýtnutí koně zajela noha do třmenu.

Skutečně si pamatujete celé to děsivé vláčení?

Ne, pak mě vypnul nějakým kopancem do hlavy. A už mě táhnul jako hadrového panáka. Ještě že nešel s koňmi dál dostih a neskákal. Pořádně jsem se probral až v nemocnici.

Jste po operaci?

Ne, jsem jen potlučený a mám pochroumanou ruku. A jako by mě někdo vzal železnými trubkami po zádech. Naštěstí mám takovou zvláštní imunitu, že se mi nedělají velké podlitiny

Jak jste se na Smajlíkovi cítil?

Dobře, předchozí dva krosy jsem s ním vyhrál, zbývaly tři skoky do cíle.

Hlavně jste ale přišel o start ve Velké, kde jste měl jet Mileryta.

Všechna práce šla vniveč. Stálo to spoustu úsilí, času a peněz. Dobré je aspoň to, že si to kůň zkusil, že se podařilo sehnat jezdce, který na něj sedl.

Nezvažovali jste se spolumajitelem, že byste ho škrtli?

Ne, rozhodl se správně. Když už měl kůň zaplacenou vstupenku a prošel kvalifikací, zasloužil si dostih odběhnout. Je třeba žokejovi poděkovat, že jel, a dostane za to zaplaceno.

Vrátíte se do sedla?

Určitě. Kéž bych našel koně na mé relativně amatérské úrovni. Dostat se do takového velkého dostihu jako je Velká je těžké.

Žokej Váňa se nechal slyšet, že jste jel v hrozných třmenech. Mohly tedy za to?

Ne. To jsou nejlepší anglické pigle (dostihové třmeny), které se vůbec vyrábí na ostrovech. Stojí 190 euro. Aktuálně v nich v Anglii jezdí absolutně všichni.

V čem jsou tak výjimečné?

Dobře drží na noze. Tohle byla smůla spojená s tou dostihovou situací, která nastala.