Velká pardubická čeká v neděli rekordní návštěvu, parkuje se i na letišti

Výsledky komunálních voleb jednotlivých obcí v Pardubickém kraji podle okresů:

Do druhého kola voleb do Senátu v Pardubickém kraji postupují v obvodu č.50 - Svitavy: Michal Kortyš a Pavel Havíř a v obvodu č.44 - Chrudim (který velkou částí zasahuje i do Kraje Vysočina): Jan Tecl a Daniel Herman. Druhé kolo senátních voleb proběhne 12. a 13. října.