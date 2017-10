První vítězka Velké pardubické Brandisová: Norma mě nesla k vítězství

Napětí houstne, do cílové rovinky nejtěžšího dostihu kontinentální Evropy se řítí zpocení koně. Diváci hlasitě povzbuzují své favority v češtině i němčině. Nejde pouze o koně. Jde o to, čí ten kůň bude, protože si vítězství již několik let za sebou odnesli Němci. Píše se totiž rok 1937. Ještě k tomu před pár týdny umřel prezident Masaryk.