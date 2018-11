Děláme i v mrazech. Energetici pokračují na stavbě dlouho očekávaného vedení

Energetická společnost ČEZ měla původně v plánu letos rozestavět vedení zhruba do poloviny trasy, počasí a přívětivé klimatické podmínky v nadmořské výšce kolem 700 metrů dovolují pracovat na vedení dál. Pro energetiky nejsou mrazy překvapivě nic neobvyklého.

„Dá se to vydržet. Je to o zvyku. Nejhorší je to od noh. Tam si člověk nevybere. To můžete mít termo ponožky a cokoliv a pořád je zima. Když je nejhůř, jdeme se ohřát do auta,“ říká k celodenní šichtě vedoucí betonářských prací, který se představil jako Rosťa a jeho parta má na starosti betonáž základů elektrických sloupů.

Celkem bude na 28 kilometrech mezi Hlinskem a Poličkou postaveno skoro 200 mřížových stožárů, které ponesou vedení o napětí 110 kV a 35 kV. V závislosti na terénu mohou dosahovat výšky až 40 metrů.

„Betonujeme jejich základy. My ustavíme spodek stožáru, který nám zaměří geodeti. Ve všech směrech je tolerance tři milimetry. Jednu výhodu nízké teploty mají. Beton lépe vyzrává. Jak ale teplota klesne pod minus pět stupňů, končíme,“ ukazuje do ohromné jámy se základem o velikosti 7 x 7 metrů vedoucí party betonářů, kteří od začátku roku spolu s dalšími dělníky zakotvili už sedmdesát podobných sloupů.

„Tady nás zrovna zlobí spodní voda, kterou musíme vyčerpat, abychom mohli postavit bednění pro druhý stupeň základu. Dohromady jsou tři a tvoří takovou pyramidu. Pak musí beton tvrdnout alespoň měsíc, aby mohl být zatížen několikatunovou konstrukcí samotného stožáru,“ vysvětluje.

Každý sloup jistí tuny betonu

Na jednu betonovou patku padne zhruba 120 až 150 kubíků betonu. Pro představu na stavbu základové desky rodinného domu padne zhruba 50 kubíků.

Poličku s okolními obcemi už několik let trápí nedostatek elektřiny. ČEZ z toho důvodu odmítá žádosti firem o připojení nebo navýšení odběrů z hladiny vysokého napětí.

O připojení neúspěšně žádal například poličský výrobce hraček a puzzle, německá firma Ravensburger, která chtěla závod rozšiřovat. Stopku dostaly i menší firmy.

„Musíme si elektrickou energii vyrobit prostřednictvím turbín na zemní plyn, než abychom si ji dokoupili z rozvodné sítě. ČEZ nás odmítl připojit. Vstřikovací lis na termoplasty má příkon 180 kW,“ řekl už dříve jednatel firmy Karel Flídr.

Ačkoli energetická společnost dostaví celé vedení za zhruba 400 milionů korun až na konci příštího roku, dovedením nových drátů blíže k Poličce navýší alespoň částečně kapacitu sítě už letos.

„Požádali jsme stavební úřad v Hlinsku o zkušební provoz. Úsek vedení mezi Hlinskem a Krounou po podpěrný bod číslo 98 budeme dočasně provozovat na napěťové hladině 35 kV. V této části regionu bude v podstatě jedno vedení navíc,“ uvedla mluvčí společnosti ČEZ Šárka Beránková.