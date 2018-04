Ve Svitavách dostali nezaměstnaní vesty a hlídají přechody

"Neměl jsem volbu, jestli jít na přechod, nebo ne. Pokud bych nepřišel, sebrali by mi všechny peníze, neplatili by pojištění, vůbec nic," popsal vyučený kominík ze Svitav, který je už rok bez práce.

Díky tomu, že poslechl úřady, bude dál dostávat na měsíc 3 400 korun. Své jméno říct nechce.

Poslechli i ostatní. Nová pravidla takzvané veřejné služby mluví jasně. Kdo nebude pracovat, zůstane půl roku bez dávek a státem hrazeného pojištění.

Pro bezpečnost dětí ve Svitavách je to výborné řešení, nezaměstnaní jsou na přechodu ráno, když jdou děti do školy, a odpoledne, když se vrací domů.

Řidiči dávají nohu z plynu

Řidiči automaticky sundají nohu z plynu, jakmile uvidí dvě postavy v oranžovém z obou stran.

"Podle ohlasu veřejnosti, úřadu i dopravního inspektorátu je služba hodnocena kladně, řidiči preventivně zpomalují," uvedla mluvčí Městského úřadu ve Svitavách Zuzana Pustinová.

Nezaměstnaní pracují ve dvou skupinkách, každý den stojí na přechodu čtyři hodiny, pět dní v týdnu. Pak mají týden pauzu a nastoupí znovu.

"Hlídat na přechodu je stále lepší, než uklízet nepořádek mezi kontejnery, protože lidi nadělají neuvěřitelný bordel. Až tady skončím, budu se muset dvakrát týdně hlásit v přesně stanovený čas na Czech Pointu, to je už opravdu docela drsný," řekl vyučený kominík.

Někteří nezaměstnaní novou povinnost pracovat zadarmo přijali se stoickým klidem, jiní si ale úředníkům stěžují.

"Řada z nich o nové povinnosti ani nevěděla, nezajímají se. Někteří mají pocit, že stát je na ně zlý, že jim chce někdo ubližovat. Málo vnímají, v jaké situaci je naše ekonomika celého státu," poznamenal Petr Lédl, který má na starosti veřejnou službu pro město Svitavy.

Nezaměstnaní mohou dělat téměř cokoli

Pravidla pro takzvanou veřejnou službu umožňují městům využít práce nezaměstnaných prakticky na cokoliv. Svitavy jsou v tom před ostatními městy napřed. Nezaměstnané hodně využívaly i v dobách, kdy se jim muselo za práci platit.

"Je to zaběhlý systém, který nyní můžeme ještě rozšířit," vysvětlil před časem starosta Svitav David Šimek.

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek tvrdí, že veřejná služba obnovuje pracovní návyky a pomáhá začleňovat se do společnosti. Navíc dotyčný přece peníze dostává - dávky.

Většina nezaměstnaných vidí veřejnou službu ale jako trest. Jako muž, který hlídal minulý pátek přechod pod svitavským sídlištěm Lány.

"Je to hrozný, bez práce jsem rok a najednou tady musím stát od sedmi do osmi a od půl dvanácté do půl třetí. Příšerný," řekl.