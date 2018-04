V pardubické galerii lze tvořit i oslavit narozeniny

"Pod vedením lektorky si děti vyzkoušejí techniku tisku z koláže a linorytu, podívají se na práci s grafickým lisem a pokusí se o frotáž," popsala program zastupující ředitelka galerie Hana Řeháková.

Jak vznikají barevné linoryty a jak se tisknou velké formáty, ukáže dětem z mateřských škol, ale i žákům základních a středních škol právě probíhající výstava linorytů.

"Já povedu tvůrčí dílny pro starší děti ze středních škol, případně pro dospělé. Už jsme měli podobný kurz portrétní malby a zájem byl docela velký," řekla akademická malířka Vladana Hajnová.

Pro školáky je připravena dílna na téma Velikonoc

První dílnu, která nesla název Tisknu, tiskneš, tiskneme..., si vyzkoušely nejmenší děti. "Provádíme rytí do lina, konkrétní techniky přizpůsobujeme věku dětí. Následně si děti procházejí výstavu a na jednotlivých dílech si vysvětlujeme, jakou techniku grafik použil. Děti si také mohou vyzkoušet tisk koláže," řekla výtvarná pedagožka Pavla Závodná.

"Jaká znáte linorytecká díla?" zeptala se Závodná malých zájemců o rytecké techniky, z nichž nejmladšímu Mikulášovi byly tři roky. "Třeba poštovní známky," hlásí Štěpán Kaufmann a už si bere do ruky rydlo, aby ho vyzkoušel na kousku linolea. Jeho táta Pavel Kaufmann potvrdil, že to s rytím myslí oba vážně. "Doma mám už nařezané čtverečky lina a objednaná rydla," řekl.

Další díla přiblíží Velikonoce

Dětská dílna související s probíhající výstavou linorytů, která bude nejmenším návštěvníkům k dispozici do 15. dubna, však není jedinou akcí pro děti, které galerie na tento rok přichystala.

Velikonoce jinak - 14 zastavení je název další dílny pro děti. Na ní se návštěvníci galerie dozví, proč se slaví Velikonoce a kde mají své kořeny. "Ukážeme, co se vlastně tenkrát v tu Velkou noc stalo. Čtrnáctkrát se zastavíme a nahlédneme přes obrazy do historie," uvedla Řeháková.

Dílna potrvá do devátého dubna a podle galerie je vhodná zejména pro žáky druhého stupně základních škol a středoškoláky. Až do konce října pak mohou celé třídy mateřských až středních škol využít programu Jak si lze pohrát s uměním 20. století. Jednotlivé programy trvají 60 až 90 minut, cena pro kolektiv do třiceti žáků je 300 korun, galerie doporučuje objednání předem.

V galerii lze uspořádat i oslavu

Kdo je navíc přesvědčen, že jeho dítě se už v útlém věku orientuje na výtvarné umění, může mu dát i neobvyklý dárek: oslavu narozenin přímo v galerii. "Nabízíme oslavu v Domě u Jonáše pro skupiny do dvanácti dětí. Součástí jsou tvořivé hry nebo výroba dárku pro oslavence," uvedla Řeháková.

Kromě dětských dílen se chce galerie opět pustit do "velkých výstav velkých autorů". Jednou z nich bude podzimní výstava Antonína Chittussiho s přívlastkem Region a svět. Malíř a krajinář Chittussi patří k nejvýznamnějším historickým osobnostem Pardubického kraje. Letos uplyne 165 let od jeho narození v Ronově.

Podle vedení galerie bude výstava jedinečnou možností, jak se s místním velikánem seznámit. "Velká souborná výstava se uskutečnila v Národní galerii v Praze v roce 1996, v Pardubicích v roce 1976," uvedla Řeháková, která je zároveň kurátorkou této výstavy.