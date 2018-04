V Pardubicích mohou dárci krve vyhrát romantickou večeři

Valentýnské odběry krve se uskuteční na Transfúzním oddělení v Pardubické krajské nemocnici a jsou určeny výhradně pro nové dárce.

"Budeme rádi, když tato akce osloví zejména mladé lidi. Mohou dodatečně oslavit svátek zamilovaných tímto způsobem a přispět tak na dobrou věc. A pokud se z nich stanou pravidelní dárci krve, budeme potěšeni ještě více," řekl ředitel pardubické nemocnice Tomáš Gottvald.

Odběry krve začnou ve čtvrtek a pokračovat budou v pátek. Celou akci nemocnice zopakuje i o týden později. Probíhat budou vždy od 7 do 11 hodin na Transfúzním oddělení Pardubické krajské nemocnice.

Darovat krev může každý zdravý člověk mezi 18 až 65 lety. Pro první odběr se doporučuje věk do 60 let. Dárce by měl vážit více než 50 kilogramů. K odběru krve je nutné si přinést průkaz totožnosti.

"Všechna potřebná vyšetření provedeme zdarma bezprostředně před odběrem," uvedla Jitka Horská, primářka transfúzního oddělení.

Čtyřiadvacet hodin před odběrem se nedoporučuje pít alkohol a jíst tučná jídla, stejně tak není vhodná ani nadměrná fyzická námaha, například při sportu.

"Na druhou stranu není dobré dostavit se na vlastní odběr nalačno. Dárce by si měl ráno před odběrem dát lehkou netučnou snídani a vypít dostatek tekutin," doporučila Horská.

Pro každého dárce bude připraveno občerstvení a prvodárci neodejdou s prázdnou. Kromě hřejivého pocitu si každý z nich odnese věcné dárky, například keramiku vyrobenou dětmi ze Základní a Praktické školy Svítání.

Na závěr Valentýnských odběrů krve budou ještě všichni prvodárci zařazeni do slosování. Jeden z nich se může těšit na romantickou večeři pro dva v pardubickém restaurantu U Dvou Kohoutků. Další tři získají roční předplatné Beverage & Gastronomy, časopisu zaměřeného na nápoje, gastronomii a vše, co k tomu patří.