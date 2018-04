V léčebně Albertinum chtějí ambulanci pro seniory. Kraj slíbil pomoc

Od nového roku nabízejí v léčebném ústavu v Žamberku dvacítku sociálních lůžek. Tato péče slouží pacientům s chronickými nemocemi, celkovou nemohoucností, nebo lidem, kteří nemají doma podmínky pro pobyt svých nemocných blízkých.

Výhodou nově zřízených lůžek je rovněž pohotovost lékaře a sester po celých čtyřiadvacet hodin. "Teď bychom rádi otevřeli geriatrickou ambulanci, která by nám umožnila pečovat o zhruba sedmdesátku pacientů z léčebny dlouhodobě nemocných," uvedl ředitel ústavu Jiří Jireš.

Prostory i kvalifikovaný personál tu mají, teď jen čekají na vyjádření zdravotních pojišťoven, zda budou ochotny s Albertinem uzavřít smlouvy. "Bez úspěchu jsme o zřízení žádali už vloni. Teď ale doufáme, že se nám to povede," dodal ředitel. Spoléhá přitom také na pomoc kraje. Při své nedávné návštěvě ji totiž slíbil nový radní pro zdravotnictví Martin Netolický.

"Kraj, který je naším zřizovatelem, má ze zákona povinnost zajistit dostupnost zdravotní péče. Pojišťovny by proto měly přihlížet k jeho vyjádření a doporučení," dodal Jireš.

Nejbližší ambulanci mají zrušit

Současný stav je podle něj dosti neutěšený hned z několika důvodů. "Do nejbližší geriatrické ambulance do Vysokého Mýta je to pětatřicet kilometrů. A podle dostupných informací má po odchodu odborného lékaře skončit. Musím přiznat, že v tuhle chvíli nemám vůbec tušení, kam budeme naše pacienty na vyšetření a případné kontroly vozit," dodal ředitel.

Vedle nejistoty a pohodlí pacientů také upozorňuje, že pojišťovny na jednu stranu poukazují na to, že se všude musí šetřit, na druhou stranu jim nevadí, když se pacienti za drahé peníze převážejí na vzdálená vyšetření. Historie Albertina sahá do roku 1905, kdy se tu začala léčit tuberkulóza a skrofulóza.

Postupem času se léčebna rozšiřovala a proměnila ve věhlasný ústav pro léčení všech plicních chorob. Postupně nabídku svých služeb rozšiřovala a v současné době je tu vedle více než stovky lůžek na plicním oddělení také 36 míst na psychiatrii a sedmdesát lůžek v LDN. Kromě toho tu fungují plicní, alergologická a psychiatrická ambulance pro spádovou oblast se zhruba padesáti tisíci obyvateli.