V Chrudimi budou po letech vařit pivo. Značku pivovarníci zatím tají

Začít znovu s vařením plánuje bývalý ředitel chotěbořského pivovaru.

"Se svými zkušenostmi z Chotěboře jsem začal o výrobě piva v Chrudimi jednat s investory. V původním pivovaře to ale nepřipadá v úvahu, to je ruina, musel by to být nový objekt," uvedl Richard Moravec.

Nejbližší termín zahájení výroby je podle něj příští rok. "Je to skutečně v plenkách, není nic jisté," dodal.

O Moravcových plánech vědí i na chrudimské radnici.

"Před řadou měsíců jsem se opravdu setkal s člověkem, který rozjížděl pivovar na Vysočině. Bavili jsme se o tom, jak vařit pivo v podmínkách, které nejsou až tak finančně náročné, a zda jsou v Chrudimi vhodné lokality. Těch se nakonec zvažovalo několik, například i místo v průmyslové zóně Západ," připustil starosta města Petr Řezníček, který prý dal Moravcovi slib, že o jeho plánech bude zatím mlčet.

"Nemohu komentovat, v jakém stavu jsou kroky, které míří k výrobě piva v Chrudimi. Pokud by se ale vše povedlo, v průběhu příštího roku by se mohlo začít a lidé by mohli ochutnat tři druhy piv - desítku, jedenáctku a ležák. Piva už mají také svá předběžná jména. Vařily by se zřejmě také speciály nebo výroční piva," dodal Řezníček.