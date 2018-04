Utajený sázkař bral ve Sportce výhru ve výši ročního rozpočtu Chrudimi

"Výhra by nám bohatě stačila na pokrytí veškerých investic. Finance by posloužily třeba na opravu komunikací, k zajištění chodu úřadu a dalších sportovních, kulturních a sociálních zařízení. Všechno nelze vyjmenovat, ale dotyčný by se postaral o kompletní výdaje města na celý rok. Výhru mu přeji a doufám, že ji získal někdo, kdo si ji zaslouží," uvedla vedoucí finančního odboru chrudimské radnice Hana Vránová.

Pravděpodobnost, že by se šťastlivec vzdal vyhraných peněz ve prospěch města, je možná stejně vysoká, jako byla před nedělním tahem šance na hlavní výhru. Jak ale s astronomickou částkou naložit?

Variant je mnoho, ale pro většinu lidí je vidina podobného úspěchu nepředstavitelná.

"Jedná se o neuvěřitelnou částku, takže vůbec netuším, co bych s tolika penězi dělal. Výhra by se dala použít na všechno možné. Nejspíše bych zainvestoval do sportovní oblasti někde tady v Čechách, ale abych byl třeba jako Abramovič (majitel fotbalového klubu Chelsea pozn red.), tak to zase ne. Šlo by o nějakou formu podpory klubu," uvedl chrudimský fotbalový a futsalový kanonýr Petr Vladyka.

Hlavně se neprokecnout

Zůstat v anonymitě. Právě tohoto doporučení by se měl úspěšný sázkař držet. Potvrzují to lidé, kteří při loterijních hrách pokoušejí své štěstí.

"Hlavně aby se neprokecl. Od rána se tady o té rekordní výhře hodně mluví," konstatovala Dagmar Kropáčková prodávající v trafice v obchodním centru v Pardubicích.

Sázkař si nad vsazenými čísly hlavu nelámal, jelikož podal náhodný tip, kdy mu jsou čísla vylosována automaticky. Podle Kropáčkové využívá tento způsob zhruba polovina sázkařů.

Co se týče výhry, může si nový milionář vybrat v hotovosti maximálně 350 tisíc. Zbytek mu Sazka pošle na účet. Po oznámení rekordní výhry na několik hodin zkolabovaly kvůli přetížení stránky společnosti. Tisíce sázkařů chtěly zjistit, zda se štěstí neusmálo zrovna na ně.