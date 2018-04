V České Třebové se bude po více než čtyřiceti letech znovu vařit pivo

Třebovští pivaři se mají na co těšit. V květnu se nedaleko Starého náměstí otevře nový minipivovar, který bude podle majitele Miroslava Faltuse vařit pivo pod značkou Kohout. Toho si pivovar vypůjčil z městského znaku. "Budeme vařit česká piva. Desítku, jedenáctku a dvanáctku. Pro sváteční příležitosti také černou čtrnáctku," uvedl majitel.

Nová piva, jejichž roční výstav má dosahovat tisícovky hektolitrů, bude v Třebové vařit Radovana Maixnerová-Zímová, která už působila jako sládek v žambereckém pivovaru Kanec a poté ve Slovinsku. Součástí areálu bude také restaurace s kapacitou šedesát míst, do podzimu přibude dalších sedmdesát míst na zahrádce.

"Dnes dokončujeme stavební práce, příští týden se začne s úpravami interiéru v retro stylu a montáží technologie," dodal Faltus. Původní myšlenka zřídit nový pivovar podle něj vznikla poté, co jeho firma Armat koupila v Moravské ulici dům a hledala pro něj využití. "Řekli jsme si, že když vyrábíme komponenty pro technologie v pivovarnictví, že bychom si mohli pivovar udělat také sami," dodal.

Třebovský pivovar byl zbourán v šedesátých letech

"Jsem velice rád, že někdo našel odvahu a investoval do podobného projektu. Tím spíš, že letos je to 140 let od vzniku prvního akciového pivovaru v České Třebové," komentoval vznik minipivovaru starosta Jaroslav Zedník.

Město mělo podle něj vlastní pivovar až do šedesátých let minulého století, než byl zbourán a na jeho místě pak vyrostla pobočka Sigmy, kde se vyráběly komponenty pro jaderná zařízení.

"Bude to výjimečná záležitost pro náš region a pevně věřím, že do města přivede další návštěvníky, kteří budou chtít ochutnat jedinečné třebovské pivo," dodal. Radnice se přitom podle něj s majitelem domluvila, že bude Kohouta propagovat na svých akcích.

Nová konkurence? Prostě ještě zlepšíme služby

"Každá další restaurace ve městě je samozřejmě konkurence. Ale takový je život, a tak se musíme snažit naši klientelu udržet. Já si myslím, že máme dost dlouhou tradici a celkem slušné jméno, a tak se určitě udržíme. Že nám někteří zákazníci odejdou, s tím musíme počítat, ale pevně věřím, že se zase vrátí," řekl majitel Restaurantu Club 13 na Starém náměstí Zdeněk Vaňous.

S konkurencí vzdálenou jen několik set metrů se hodlá vyrovnat tím, že bude ve svém podniku ještě více dbát jak na kvalitu jídla, tak obsluhy.

"V gastronomii je to nejen o příjemném prostředí a nabídce služeb, je to hlavně o lidech. Zejména někteří mladší kolegové si myslí, že v restauraci se to dá dělat povrchně, bez větší péče. To je ale chyba a právě výběru personálu u nás věnujeme velkou pozornost," dodal Vaňous.

S mírným odlivem klientů počítá také majitel Restaurace Bohemia Jiří Deml. "Určitě to alespoň zpočátku půjdou lidi vyzkoušet. My jsme ale podnik, který se orientuje především na stravování. A nejsme tak blízko, aby nám hosté do nového podniku houfně utíkali. V tuhle chvíli to ale opravdu nedokážu posoudit," řekl.