Útulek, cvičiště i hala. Podívejte se na plány kynologů v Pardubicích

13:14 , aktualizováno 13:14

Kromě milovníků koní by se do Pardubic mohli začít sjíždět i milovníci psů. Má tu totiž vyrůst velký kynologický areál s útulkem, halou pro psí sporty a cvičištěm. Komplex chce postavit občanské sdružení za peníze z dotací a měl by nabídnout i pracovní místa i pro handicapované.