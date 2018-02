Rentgen zubů má pomoci identifikovat utonulou ženu nalezenou v Pardubicích

Policisté stále neznají totožnost utonulé ženy, kterou téměř před rokem nalezli pod zdymadlem na Labi v Pardubicích. Již dříve kriminalisté uvedli, že neznámá dobře pečovala o svůj chrup. Nyní zveřejnili rentgenový snímek jejích zubů a obrací se především na zubaře, zda nepoznají svojí práci a tím by pomohli ztotožnit mrtvou ženu.

„Ač se kriminalisté všemožně snaží, stále se jim nepodařilo utopenou ženu ztotožnit,“ uvedla krajská policejní mluvčí Markéta Janovská.

Portrét utonulé ženy sestavený policejními odborníky.

V loňském roce policisté zveřejnili přibližnou podobu zemřelé (podrobnosti o případu najdete v tomto článku). Ta se může od skutečnosti lišit, protože tělo ženy bylo ve vodě dva až tři týdny. Pitva prokázala, že na jejím těle nebyly stopy násilí, takže příčinou smrti bylo utonutí. Není jasné, zda do vody spadla nešťastnou náhodou či úmyslně skočila do řeky. Její věk lékař odhadl na 35 až 48 let.

„To že nepatří do sociálně slabších vrstev potvrzuje skutečnost, že se starala i o svůj chrup, dokonce mohla pravidelně navštěvovat dentální hygienistku. Měla upravené zuby, za což mohla utratit zhruba třicet tisíc,“ popsala policejní mluvčí Eva Maturová.

Policisté nyní zveřejnili rentgenový snímek chrupu ženy a doufají, že někdo z odborné veřejnosti dentistů pozná svou práci a pomůže s identifikací mrtvé ženy. „Pokud byste měli jakékoliv informace, které by nás mohly přivést na stopu k identifikaci ženy, prosíme volejte linku 158,“ řekla Janovská.