Ústí nad Orlicí mapuje slabá místa ve městě, je jich hodně

V ústecké Malé scéně se ve středu příští týden v 17 hodin uskuteční závěrečné čtvrté diskusní setkání k tomuto projektu. Zástupci Nadace Partnerství na něm představí definitivní podobu díla s názvem Strategie pro veřejná prostranství, nemotorovou dopravu a prostupnost města.

"Náš výstup bereme jako banku projektů a námětů s velkým záběrem, samozřejmě víme, že se všechno hned neuskuteční," řekl spoluautor díla Martin Nawrath z Nadace Partnerství. Zásluhu na díle má i ústecká společnost OHGS.



Předcházející setkání měla být jakýmsi Kotlem v duchu diskusního pořadu televizní moderátorky Michaely Jílkové. Tří předcházejících veřejných setkání se účastnily v průměru tři desítky lidí. Na dotazník pak odpovědělo 148 respondentů.

"Nedá se říci, že by se vyskytla nová témata a někdo mně vyloženě otevřel oči, spíš se objevovala témata, o kterých delší dobu diskutujeme, jako jsou doprava, parkování, budoucnost Perly a nádraží," řekl ústecký starosta Petr Hájek.

Z analýzy dotazníků a veřejných jednání například vyplynulo, že za nejdůležitější místa považují obyvatelé města oblast náměstí a nádraží Českých drah. Z hlediska čistoty i bezpečnosti pak podchod silničního obchvatu. Hodně si stěžují na parkování v centru města i u nemocnice, tomu se má podle nich radnice věnovat nejvíce. Potom nové železniční stanici a využití bývalého areálu Perly. Na jejím území si lidé přejí nejčastěji plochu pro parkování a park.

Body z dokumentu bude radnice postupně plnit

"Areál Perly je velká výzva, jeho využití bude mít velký dopad na město a může to být v pozitivním, ale i v negativním smyslu. Osobně považuji za nejdůležitější, aby nebyl monofunkční. Aby to nebyl třeba jen nákupní areál, neodehrával se tam jen jeden typ služeb nebo jiných aktivit, byla tam i parková úprava, aby to prostě bylo alternativní centrum," řekl Martin Nawrath z Nadace Partnerství.

Podle něj chybí městu lepší propojení centra s nádražím a náměstí s farskou zahradou a parkem u Roškotova divadla. A také provázanost příjemného okolí města s jeho vnitřkem, aby se "Oušťák" i turista z něj bezpečně a příjemně dostali při vyjížďce na kole ven.

"Výsledkem bude jeden velký dokument, který se stane odrazovým stupínkem k tomu, abychom jeho náměty postupně měnili v realitu. Jestliže například někde chybí dětské hřiště, lavičky a odpočívadla, tak abychom je postupně začali realizovat. Proto se výsledky odevzdávají na konci října, tedy v době, kdy začíná příprava rozpočtu na příští rok, abychom mohli s některými náměty počítat," dodal starosta Petr Hájek.