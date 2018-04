Úspěchem ke krachu: pardubický basketbal přiznává finanční potíže

Jenže ten si svátek neužil podle svého gusta. Jeho klub se nachází ve velkých finančních problémech. Organizace se začíná dostávat do platební neschopnosti.

"Dluhy klubu dosahují milionových částek. Kumulují se nám závazky, a to i třeba k Městskému rozvojovému fondu, který nám pronajímá ČEZ Arenu. Sezonu skončíme určitě v propadu," uvedl na pondělním zasedání pardubického zastupitelstva šéf představenstva klubu Miroslav Havlíček.

Ten svůj projev pronesl na radnici ze dvou důvodů a minimálně jeden z nich by měl zajímat i pardubické daňové poplatníky. Tím prvním je, že město vlastní 15 procent akcií a bude se na záchraně klubu nějakým způsobem podílet.

"Kvůli platební neschopnosti BK JIP Pardubice bude muset být svolána mimořádná valná hromada. Vidím to na půlku března. Už 6. března pak zasedá zastupitelstvo, které bude muset rozhodnout, jak basketbalistům pomůžeme," uvedla primátorka Štěpánka Fraňková.

Jenže zastupitelstvo už v pondělí ukázalo, že basketbalu na ruku zrovna nejde. Druhým důvodem návštěvy vedení klubu na magistrátu totiž byla žádost o mimořádnou dotaci půl milionu korun za účast na evropské scéně.

Basketbalisté se totiž do potíží z velké části dostali paradoxně kvůli úspěchu v poháru EuroChallenge. V něm postoupili překvapivě až do druhé fáze, což ovšem obnáší i cesty do Turecka, Španělska či Ruska. "Jedna skupina nás vyšla minimálně na 1,5 milionu korun. A teď už hrajeme druhou. Jsou v tom cesty, hotely, péče o soupeře i rozhodčí," uvedl Havlíček.

Náměstek: Když dáme basketu, bude chtít každý

Jenže zastupitelé pro dotaci ruku nezvedli, přesto že na stejném zasedání poslali do Dostihového spolku dalších 5,7 milionu korun na jeho sanaci. "Je to snaha o koncepčnost. Přece jen dáme peníze basketbalistům a už tady budou s nataženou rukou hokejisté a další," řekl k výsledku hlasování náměstek primátorky František Brendl, odpovědný za sport.

Potíž je ale v tom, že basketbalisté mají podporu hry na evropském kolbišti zakotvenou přímo v akcionářské smlouvě s městem. To žádný jiný sport spoluvlastněný městem podle zástupců radnice nemá. "K pomoci jsme se, kolegové, zavázali. Můžeme řešit, zda je to dobře, ale je to tak. Zástupci basketbalu mají pravdu, peníze jsme jim slíbili," uvedl zastupitel Václav Snopek.

Manažer Stara dokonce říká, že se ještě před sezonou se zástupci města bavil o tom, zda má tým do evropské soutěže přihlašovat. Předem říkal, že to bude nákladná věc a že bude potřeba pomoc radnice. "Tenkrát nám dali požehnání a podpořili nás. I proto rozhodnutí zastupitelstva vůbec nerozumíme. Byť máme dotaci zakotvenou ve smlouvě, politici nám dali stopku," uvedl.

Podle náměstka Brendla se však ještě nějaká finanční výpomoc může objevit, musí mít ale jasná pravidla. "Chceme určit, jak přesně vyplácet dotace na sport. Bude tam i kolonka úspěšná mezinárodní reprezentace, která se nyní basketu týká," dodal Brendl.

Pardubický basketbal za poslední roky prodělal ohromný rozmach. Ještě před pár lety na tom byl klub špatně, mluvilo se o krachu. Poté přišlo nové vedení v čele s Miroslavem Havlíčkem a firmou Natland a klub začal fungovat. V posledních sezonách dokonce bral ligové bronzy, velmi úspěšná je i mládež.

"Zažíváme nejlepší období v dějinách pardubického basketbalu, byla by škoda, aby skončilo," říká Havlíček s tím, že pro úspěšnost jeho sportu je důležité setrvání v drahé, ale moderní ČEZ Areně.

Ovšem právě působení v největší hale, kde se vůbec hraje česká liga, klub také finančně vysává. Jedno utkání klub stojí desítky tisíc korun. I proto manažer Stara hledá možnosti, jak klub přestěhovat do menší haly na Dašické ulici.

Vedení klubu už několik let nechce říkat, jak vysoký rozpočet má, ale podle vyjádření Havlíčka se blíží k 30 milionům. "Když jsem do klubu vstupoval, tak jsme se zavázali, že rozpočet klubu bude minimálně 14 milionů. Tuto částku překračujeme o zhruba dvojnásobek," uvedl Hlavlíček s tím, že prostředky na chod klubu zajišťuje z 55 procent on sám, 40 procent má na starost Pavel Stara a pět procent město.