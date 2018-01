Pardubická univerzita otevírá dveře pro uchazeče, pomohou jim kurzy

Budoucí vysokoškoláci mají možnost už v pátek navštívit Fakultu restaurování v Litomyšli. Ta bude přijímat tradičně do čtyř umělecky zaměřených bakalářských restaurátorských oborů.

„Studenti a především pedagogové fakulty zájemcům poradí, jak se připravit na výběrové přijímací zkoušky, které uchazeče o bakalářské studium čekají v červnu, nebo také například jak připravit a předložit portfolio domácích prací, které jsou součástí hodnocení zájemců o vstup na fakultu, která přijímá do bakalářského studia jen šestnáct nejtalentovanějších jedinců,“ uvedla tisková mluvčí Univerzity Pardubice Valerie Wágnerová.

Jako další zve zájemce o studium Fakulta ekonomicko-správní, a to hned ve dvou termínech. Prvním je středa 17. ledna, druhým potom sobota 10. února. Den otevřených dveří začíná pokaždé v devět hodin ráno. Zájemci se mohou přihlásit také na přípravné kurzy z matematiky, které fakulta pořádá. Uchazeči se musejí přihlásit do 30. března.

Do bakalářského studia nastoupí dva tisíce studentů

Na Fakultě chemicko-technologické už jeden den otevřených dveří proběhl, ten druhý se bude konat 7. února od 10:30 hodin. Přihlášky se musejí poslat do 31. března. Průběh obou dnů bude dost podobný.

„Zájemci se dozvědí, jak studium na naší fakultě probíhá, co všechno je nutné při přijímacím řízení splnit a co studiem mohou uchazeči získat. Přibližně v 11:30 hodin je naplánovaná prohlídka moderního areálu a pracovišť fakulty, při níž nahlédneme do vybraných laboratoří,“ uvedla Iva Ulbrichová z Fakulty chemickotechnologické Univerzity Pardubice.

Univerzita očekává obdobný počet studentů jako loni. „Do prvních ročníků bakalářského studia nastoupí přes dva tisíce nových studentů. Celkově by na našich sedmi fakultách mohlo studovat v novém akademickém roce 2018/2019 přibližně sedm a půl tisíce studentů,“ uvedla Valerie Wágnerová.

Výuka má probíhat stejně jako v letošním roce ve 137 oborech v rámci 67 studijních programů.

Nabídka se proti předcházejícímu roku nezměnila, protože uplynulý, letošní a následující rok jsou ve znamení novely vysokoškolského zákona a jejího uvedení do chodu a výuky na českých vysokých školách.

„V rámci něj dochází ke změně způsobu akreditace studijních programů, takže fakulty Univerzity Pardubice nyní budou vyučovat ještě podle původních studijních plánů, ale začaly již diskutovat a připravovat koncepci změn a nových studijních programů. V rámci akreditačního procesu tedy dojde ke změně vyučovaných a nabízených studijních programů a v jejich struktuře, obsahu i skladbě modulů,“ uvedla Wágnerová.

Akreditace všech programů všech vysokých škol v České republice má nějakou dobu trvat.

Přijímací zkoušky na Univerzitě Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Uzávěrka příjmu přihlášek: 30. 4. Termín konání přijímacích zkoušek: červen nebo bez přijímacích zkoušek na základě středoškolského studia Fakulta ekonomicko-správní Uzávěrka přihlášek: 30. 3. Přijímá bez zkoušek na základě středoškolského studia Fakulta elektrotechniky a informatiky Uzávěrka přihlášek: 31. 3. Termín zkoušek: 20. 6. nebo bez přijímacích zkoušek na základě středoškolského studia Fakulta filozofická Uzávěrka přihlášek: 31. 3. Termín zkoušek: 5.- 6. 6. Fakulta chemicko-technologická Uzávěrka přihlášek: 31. 3. Přijímá bez zkoušek na základě středoškolského studia. Fakulta restaurování Uzávěrka přihlášek: 11. 5. Termín zkoušek: 19.- 21. 6. Fakulta zdravotnických studií Uzávěrka přihlášek: 28. 2. Termín zkoušek: 30. 5.

Univerzita předpokládá, že podle takto nově koncipovaných studijních programů by se mělo vyučovat na jejích fakultách nejdříve od akademického roku 2019/2020.

Dveře pro zájemce o studiu otevřou postupně všechny fakulty. Fakulta zdravotnických studií ve čtvrtek 18. ledna od 15:30, do bakalářského studia je nutné se přihlásit už do konce února.

V úterý 30. ledna od 9 hodin ráno se otevře Dopravní fakulta Jana Pernera. Přípravný kurz se bude konat pro přijaté uchazeče. Přihlášky je nutné podat do 30. dubna.

V první únorový den je možné navštívit Fakultu informatiky a elektrotechniky, a to od 10 hodin dopoledne.

I zde se kurzy budou konat pro přijaté uchazeče. Ti, kteří o studiu uvažují, se musí přihlásit do 31. března. Fakulta filozofická má hned dva termíny pro dny otevřených dveří. Je to čtvrtek 8. února od 14 hodin a potom sobota 17. února od 10 hodin. Zájemci mohou navštěvovat přípravné kurzy z angličtiny a humanitních studií. Uchazeči musejí přihlášky poslat do 31. března.