Prodej bytů už začal. Stavbu rezidencí město odsouhlasilo bez podmínek

Když měl v minulém desetiletí stavět v oblasti ulice Na Spravedlnosti developer, měl podle smlouvy investovat také asi 15 milionů korun do přilehlé infrastruktury, hlavně do kanalizace a povrchů komunikací. Nyní v lokalitě developeři chystají dva velké bytové komplexy s více než pěti sty byty.

Město si však tentokrát žádné pojistky pro další investice do smlouvy nezaneslo.

„Jednání s investory při přípravě projektu včas neproběhla a nyní se je město snaží přesvědčit, aby na to nějakými finančními prostředky aspoň trochu přispěli. Město si mělo klást podmínky už v územním řízení, ale zanedbalo to a teď se o to snaží v době, když byly veškeré souhlasy ke stavbě dány,“ kritizuje vedení radnice opoziční zastupitel Petr Klimpl z ODS.

Investorem stavby poblíž ulice Na Spravedlnosti je společnost Luxury Home, která slova zastupitele o absenci zmíněných podmínek potvrdila.

„Máme vyřízené kompletní stavební povolení, stavět chceme začít v březnu. Jako developerovi nám město žádné podmínky nedalo. Náš podíl je jen investice do schválené stavby,“ řekl spolumajitel developerské společnosti Filip Müller.

Ta již dva týdny láká zájemce billboardem ke koupi jednoho z bytů v komplexu na prostranství naproti krajskému policejnímu ředitelství. Kolaudace první etapy dokončených bytů by se měla uskutečnit v prvním čtvrtletí roku 2020.

Další téměř stejně rozsáhlé rezidenční bydlení pod názvem „Rezidence 1351“ připravuje společnost Cere Invest podél ulice Boženy Vikové Kunětické. První etapa výstavby bytového domu zahrnuje 88 bytů. Vydání stavebního povolení je očekáváno ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku.

Jednání zatím bez výsledků, ty budoucí nelze předjímat

Také magistrát potvrdil, že s investory, alespoň zatím, žádnou spolupráci nesjednal a nejsou ničím zavázáni. „Jednání s investory, kteří v lokalitě ulice Na spravedlnosti řeší investice do bytové výstavby, stále probíhají. Výsledek nelze předjímat,“ uvedl vedoucí odboru kancelář primátora Radim Jelínek.

Nové bydlení blízko centra Ke konci minulého desetiletí měl být dominantní součástí projektu dvou bytových domů ve vnitrobloku u úřadu práce a ulice Na Spravedlnosti návrh od architekta Bořka Šípka. Ten se inspiroval obrazem Babylonská věž od Pietra Brueghela. Stavbu kritizovali tamní obyvatelé. Domnívali se, že auta by neměla kde parkovat a vysoká stavba by zastínila menší objekty. Současné návrhy developeři zajistili u jiných architektů.

Podle něj je v současné době zpracován dopravní projekt s názvem „Rekonstrukce ulice Na Spravedlnosti“ v úrovni dokumentace pro územní řízení, které probíhá. Následně bude zpracována dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro obnovu komunikace a přilehlých křižovatek.

„V rámci této dokumentace jsou zohledněny zvýšené nároky na dopravní obslužnost tohoto území mimo jiné vyvolané plánovanou výstavbou bytových domů. Jedná se o úpravu či vybudování silnice, ale i chodníků a cyklostezky,“ dodal Jelínek.

Městu se kdysi podařilo zdánlivě výhodně už jednu podmínku v souvislosti s velkou stavbou vyjednat, ale nakonec z toho byla blamáž. To když představitelé radnice v minulém desetiletí prodali hliněný „plac“ pro nákupní galerii AFI Palác izraelskému investorovi za cenu 300 korun. A to s podmínkou, že ten postaví také čtyřhvězdičkový kongresový hotel se 150 lůžky a byty. To se ale nikdy nestalo.