Mobilizaci připomenou dobrovolníci pochodem a osvětlením bunkrů

Pohled do historie Vlastnímu vyhlášení mobilizace předcházela řada mimořádných vojenských opatření. Již 13. září 1938 došlo k povolání vybraných záložníků na zvláštní cvičení v míru a o čtyři dny později, tj. 17. září nastoupil celý nejmladší ročník zálohy. Jednalo se o stejná opatření, která byla vyhlášena v květnu 1938, jež vešla do dějin pod názvem jako částečná mobilizace. Stále se zvyšující vojenské ohrožení státu si vynutilo 22. září vyhlášení ostrahy hranic a krátce na to také nařízení úplné bojové pohotovosti na hlavním obranném postavení, takže ještě před mobilizací byla hranice republiky vojensky chráněna. Po souhlasu Francie a Velké Británie došlo v noci 23. září 1938 k vyhlášení všeobecné mobilizace československé branné moci, kterou se velení armády snažilo neúspěšně prosadit již v předchozích dnech. Nástup povolaných záložníků byl okamžitý, první z nich se hlásili u svých útvarů již za hodinu, čímž překonali veškeré odhady. Objevili se dokonce i dobrovolníci. Do 24 hodin už bylo nastoupeno 80 % mužů prvních ročníků záloh, tedy všichni muži do 40 let včetně. To znamenalo celkem 1 250 000 mužů s velkým odhodláním bránit svou vlast. Armáda měla navíc silnou podporu civilního obyvatelstva.