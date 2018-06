Rekordní nákup. Pardubice pořídily trolejbusy za téměř 200 milionů

„Vyšli jsme vstříc vozíčkářům a maminkám s kočárky, kteří našimi vozy cestují,“ vysvětlil ředitel pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán snížený počet sedadel.



Nové trolejbusy mají také informační systém pro zrakově postižené a umožňují akustické hlášení o spoji. Ve vozech jsou i pojistky, které zabrání sevření cestujícího ve dveřích.



„Součástí elektrické výzbroje trolejbusů je systém automatické rekuperace elektrické energie při brzdění, který umožní její následné využití,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Jitka Malinská.



Šestice trolejbusů již ukrajuje první kilometry, ty zbývající půjdou do ostrého provozu na všechny linky do začátku prázdnin, aby je řidiči co nejdříve otestovali.



„Karoserie je SOR Libchavy, ale elektrická výzbroj je ze Škody Plzeň. Ve volantu má řidič display s pojmovými znaky, vše je přehledné. Myslím, že řidiči si na nové vozy rychle zvyknou,“ řekl šofér trolejbusu Ladislav Podivín.



Vůz je vybavený i monitorem, takže má řidič přehled o tom, co se děje uvnitř. „Je to šikovná věc. Vidím otevření dveří a také lépe na couvání, to je však takřka vždycky mimořádnost,“ doplnil Podivín.



O víkendech jezdí už jen bezbariérové vozy

Vozový park pardubického dopravního podniku nyní čítá 58 trolejbusů a 75 autobusů. Na podzim ještě přibudou další čtyři bateriové trolejbusy se zaručeným dojezdem 9 kilometrů.



Dopravní podnik bude i nadále pokračovat v zavedené tradici pojmenování svých vozů podle vítězů Velké pardubické. „Teď jsme v roce 1979. Někteří koně sice vyhráli dvakrát i vícekrát, ale stále ještě máme dost jmen, která můžeme využít,“ řekl ředitel Pelikán.



Za nové vozy zaplatilo město 183 milionů korun bez DPH. Ovšem 152 milionů korun byla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

Nové trolejbusy nahrazují ty, které po Pardubicích vozí cestující více než patnáct let. Vozový park je z drtivé většiny bezbariérový. „Na víkendy zcela jistě jezdí pouze nízkoprahové vozy, ve všední den se může při mimořádné události stát, že cestující musejí vystoupat po schodech,“ řekl Pelikán.