VIDEO: Pardubice spouští dvě nové trolejbusové tratě

Už je to více než 66 let, kdy se v Pardubicích rozjely první trolejbusy. Tehdy 20. ledna 1952 byl během vánice slavnostně zahájen provoz na lince číslo 3 ze starého nádraží do Bohdanče.

Od té doby se trolejbusová síť značně rozrostla. Ovšem v posledních letech nová trakce přibývala jen po malých úsecích. To se však změní tento víkend. Dopravní podnik spouští dvě nové linky do Ohrazenic a také k firmě Foxconn.

„Dostavba vhodně doplňuje trolejovou infrastrukturu. Ušetříme kilometry za autobusy,“ řekl ředitel pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán.

V oblasti kolem Zámečku sídlí řada firem. Jejich zaměstnance tam nyní budou svážet trolejbusy. Trať stavěl podnik od poloviny loňského roku, v lednu a únoru byly ve zkušebním provozu.

Za obě dvě zaplatí 43 milionů korun, více než 36 milionů korun uhradí evropské dotace. Zároveň se jedná o jeden z prvních projektů, který Brusel zaplatí v Pardubicích v novém dotačním období.

Většina z dosud schválených projektů za 1,4 miliardy se teprve bude stavět, hotovo je jen pár akcí.

„Jedná se o výstavbu dopravního terminálu v Přelouči, dokončují se dvě trolejbusové trati v Pardubicích nebo začala oprava národní kulturní památky Příhrádek,“ uvedl koordinátor čerpání peněz z Unie pro aglomeraci Hradce Králové a Pardubic Miroslav Janovský, podle kterého podnik zvládl složitou proceduru povolení. „Už jsme dostali protokol ministerstva dopravy, že dotace dostaneme,“ potvrdil Pelikán.

Nové trasy projedou historické trolejbusy

Otevření nových tras pojme dopravní podnik slavnostně. V rámci zahájení jsou na nich dnes připraveny speciální jízdy.

„Nasazeny budou dva historické trolejbusy Škoda 14Tr a dva nízkopodlažní moderní vozy Škoda 30Tr SOR,“ uvedla mluvčí podniku Jitka Malinská s tím, že lidé více zjistí na dpmp.cz.

V Pardubicích je ještě několik míst, kde by se daly zavést troleje, například přes křižovatku u rafinérie Paramo dál k vlakovému nádraží. Trolejbusy zatím jezdí jenom po Teplého ulici a potom podjezdem do centra.

„Jakmile se dostaví křižovatka na Palackého, z Dukly budeme moct dostavět trolejbusovou trať až k nádraží,“ řekl Pelikán. Podle něj by trolejbusy v budoucnu mohly zajíždět do Studentské ulice k univerzitě a budoucímu terminálu Jih v ulici K Vápence.

Plány na dostavbu trakčního vedení až do Chrudimi jsou ale už prý zastaralé, v současnosti už jsou efektivnější trolejbusy s parciální baterií, které se během jízdy s trolejemi nabíjejí a poté mohou jet kolem deseti kilometrů bez trakce.

Dnes už není efektivní stavět trolejovou trať za město, dodal Pelikán. V neděli začíná platit i mírná úprava tarifu. Držitelé Pardubických karet o víkendech za první jízdu MHD zaplatí plnou část, pokud přestoupí do 45 minut na další spoj, neplatí nic. Třetí jízdu už zase platí celou částku.

„Doteď o víkendu stojí první jízda 100 procent ceny a druhá a třetí jízda 50 procent. Zase tak veliká změna to není,“ uvedl Pelikán.