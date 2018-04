Oprava pardubické třídy Míru měla stát 215 milionů. Vítěz nabídl 99

Skoro to vypadá, že pardubický daňový poplatník může poděkovat několika garniturám politiků za jejich liknavost při přípravě opravy třídy Míru.

Zanedbaná ulice se totiž bude opravovat v době, kdy stavební trh prochází krizí. Ta se velmi silně projevila i při soutěži na firmu, která třídu zmodernizuje. Ačkoliv politici měli v šuplíku projekt za 215 milionů, firma Syner nabídla, že stavbu udělá za pouhých 99 milionů. Vyplývá to z výsledků soutěže, které má MF DNES exkluzivně k dispozici.

"My oficiálně nemůžeme rozlepování obálek komentovat. Nyní běží lhůta pro firmy, které by se případně chtěly odvolat. Nicméně vaše informace jsou správné," uvedl náměstek primátorky František Brendl.

Když radní otevřeli nabídky 15 firem, zažili šok. Počítalo se sice, že firmy půjdou s cenou dolů, ale že vítězná firma Syner nabídne pouhých 99 milionů, nečekal nikdo.

"To je téměř neskutečné. To je vážně velká sleva. Skoro to vypadá jako dumpingová cena," uvedl radní Milan Košař, který se živí jako architekt, takže má ke stavebnictví blízko.

Firma Syner se k zakázce nevyjádřila. "Zatím o zakázce nemám bližší informace, také si nejsem jistý, jestli neběží teprve lhůta na odvolání," uvedl tiskový mluvčí Ondřej Paclt.

Že známá firma, která stavěla třeba karlovarskou hokejovou arénu, musela jít pod skutečné náklady, tvrdí i šéf pardubického stavebního konsorcia Enteria Libor Joska.

"Podle mého odhadu, jde do toho firma s tím, že prodělá 30 až 40 milionů," uvedl Joska, který projekt velmi detailně zná. Jeho firma se totiž soutěže účastnila, ale s nabídkou 117 milionů skončila hluboko v poli poražených.

"A to jsme to spočítali, že bychom byli na nule, nebo spíše pod ní," dodal Joska.

Druhé skončilo konsorcium firem Sovis a Alpinebau, které nabídlo cenu 104,3 milionu. Třetí místo pak brala společnost IMOS za 107,3 milionu. "Pokud nenastane nic nepředpokládaného, během několika týdnů s vítězem podepíšeme smlouvu a pak můžeme hned stavět," uvedl Brendl s tím, že je velmi rád za to, že město u stavby výrazně ušetří.

Oprava třídy Míru a přilehlé Sladkovského ulice totiž bude placená z fondů Unie, a čím více město cenu srazí, tím více bude moci investovat jinde.

"Nyní je třeba téměř jisté, že budeme moci opravit i park Na Špici. Je to pro nás dobrá zpráva," uvedl František Brendl.

Nízká cena za ulici je však v přímém rozporu s tím, jak v pondělí dopadla soutěž na firmu, která opraví Tyršovy sady. Tam vítězná společnost BAK nabídla téměř identickou sumu, s jakou počítal i projekt.