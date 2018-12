Za rok a půl by z třídy Míru mohla být čistá pěší zóna

Na apríla 2020 by se teoreticky mohla stát třída Míru pěší zónou bez jakékoli hromadné dopravy. Stačí vlastně maličkost. Rozhodnutí zastupitelstva, ve kterém drží většinu primátor z hnutí ANO Martin Charvát.



„Myslím, že je nyní ideální čas vyhodnotit si, zda trolejbusy na třídě Míru potřebujeme, či ne, zda je tam dál chceme mít, nebo ne. Chci, abychom na stůl dostali jasná fakta a zahájili transparentní diskusi v rámci zastupitelstva,“ uvedl Martin Charvát, který v jedné z předvolebních debat řekl, že by chtěl mít ze třídy čistou pěší zónu.

„Já bych se tomu nebránil, ale bude to na kolektivním rozhodnutí. Hodně se mluvilo o tom, že když nebudou v ulici spoje MHD, tak tamní podnikatelé budou krachovat. Já zatím nic takového nesleduji, ale uvidíme, jak to dopadne,“ doplnil primátor Pardubic.

Jasné je, že bude mít v zastupitelstvu celou řadu podporovatelů. Dlouhodobě za pěší zónu bojovali třeba architekti a zároveň zastupitelé za Pardubáky Aleš Klose a Milan Košař. „Ukazuje se, že doprava po odsunu trolejbusů z třídy Míru na Sukovu třídu nijak nekolabuje. Je to úplně v klidu. Proto už na zářijovém zastupitelstvu navrhneme čistou pěší zónu,“ uvedl už v létě 2014, tedy v době rekonstrukce ulice, tehdejší radní Košař.

Nakonec však usnesení neprošlo a politici rozhodli, že na to půjdou stylem ala chytrá horákyně. Troleje na ulici zůstaly, ale využívá je jen pár strojů. Nyní přes třídu Míru jezdí během všedních dní asi 60 trolejbusů denně a o víkendu žádný.

„Myslím, že je to rozumný kompromis, který z mého pohledu není nutné měnit. Naopak starší lidé nám píší, že by chtěli, aby v ulici zastavovalo více spojů. Zvykli si jezdit MHD na poštu nebo do Zlaté uličky,“ uvedl šéf dopravního podniku a zároveň radní města Tomáš Pelikán ze Sdružení pro Pardubice.

Vozovka je úzká, občas se bourá

Ten zároveň upozorňuje na to, že i kdyby trolejbusy z ulice zmizely, sloupy na ní zůstanou. „Trakce vedená po hlavní ulici napájí další části města, a dopravní podnik se tak bez sloupů na třídě Míru neobejde. Může se to změnit až nedaleko malé arény postavíme novou měnírnu, ale zatím sloupy sundávat nemůžeme,“ uvedl Pelikán s tím, že by ani do budoucna nedoporučoval třídu Míru od trolejí zcela vyčistit.



„Musíme brát v potaz, že tímto směrem máme v Pardubicích vlastně jen dvě cesty. A to přes třídu Míru a Sukovu třídu. Pokud se na Sukovce stane havárie nebo se třeba bude opravovat, tak máme veliký problém. Jako záloha musí třída Míru fungovat tak jako tak,“ řekl Tomáš Pelikán, který je zatím s provozem trolejbusů na bulváru spokojen. Starosti mu jen dělá jen úzký profil vozovky.

„Bohužel občas se tam stane nehoda. Většinou to je tak, že cyklista se snaží vyhnout našemu stroji, zajede moc ke kraji, tam se zachytí o židli z předzahrádky u kavárny a padá nám pod trolejbus. A to i přesto, že tam naši řidiči jezdí extrémně pomalu,“ dodal Pelikán.

Primátor Charvát přiznal, že kdyby stál na začátku projektu, který se rodil za jeho předchůdkyně Štěpánky Fraňkové, tak by bojoval za to, aby troleje na ulici vůbec nebyly. Na druhou stranu mu prý dnešní režim už nevadí. „Pocitově tam za mne být trolejbusy nemusí, ale nyní tam jezdí v režimu, který je únosný. Je to skutečně na širokou debatu, kterou chci co nejdříve nastartovat,“ dodal pro MF DNES Martin Charvát.

Nápad na čistou pěší zónu v minulosti podpořilo zhruba 20 tisíc lidí v petici a dvakrát pro něj hlasovalo i zastupitelstvo. Na třetí pokus však prošel zmíněný kompromis.