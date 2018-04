Primář Kasal kvůli postu poslance nekončí, šéf nemocnic Havíř také ne

Tři z deseti nově zvolených poslanců v Pardubickém kraji si myslí, že současně s prací ve Sněmovně zvládnou i svá dosavadní zaměstnání.

Vedle děkana fakulty pardubické univerzity Simeona Karamazova z ODS je to i primář dětského oddělení Chrudimské nemocnice David Kasal (ANO) a předseda představenstev pěti krajských nemocnic a privátní urolog Pavel Havíř z ČSSD.

David Kasal uznává, že skloubit práci poslance a primáře oddělení nebude snadné. Ale s vedením nemocnice se dohodl, že to zkusí.

"Jsem si vědom náročnosti práce poslance, ale šel jsem do toho i s tím, že budu mít dva týmy, jeden v Chrudimi a jeden v Praze, abych mohl manažersky zvládnout obě záležitosti. Chtěl bych pokračovat v nemocnici a zároveň přispět ke zlepšení zákonů ve zdravotnictví," uvedl Kasal.

Dodal, že primářka dětského oddělení kadaňské nemocnice Patricie Kotalíková také dokázala v minulém volebním období zároveň pracovat jako poslankyně TOP 09. To je pravda, letos však již nekandidovala, obě funkce podle ní skloubit dost dobře nejde.

Oženil jsem se s nemocnicí, vysvětluje primář

"Jsem zvyklý dělat práci na 100 procent. Chci to zkusit, pokud by to nebylo slučitelné a pokud by byl někde problém, přehodnotil bych to. Jsem rozvedený, oženil jsem se s nemocnicí, věřím, že mám dostatek času to zvládnout," uvedl Kasal. Navíc na oddělení podle něj přišly dvě nové lékařky, které mu pomohou.

I poslanec ČSSD a zároveň předseda představenstev pěti krajských nemocnic Pavel Havíř z ČSSD už poznává, jaké to je, sedět na více židlích. Každé úterý jezdí do Poličky pracovat jako privátní urolog, minulý týden však už nemohl.

"V úterý jsme měli poslanecký klub, nahrazoval jsem to pacientům v sobotu. Jsem připraven dál lidem své služby poskytovat. Počítám s nějakou výpomocí od kolegů," uvedl Havíř.

Zůstane i v čele představenstva pěti krajských nemocnic, které by se měly příští rok spojit do jediné společnosti. "Diskutoval jsem o tom s kolegy i s náměstkem hejtmana Romanem Línkem, cítím jejich podporu. Nechci teď odejít, nebylo by to ode mne seriózní. Jsme v plném běhu," uvedl Havíř.

"Nemyslím si, že by musel nutně končit. Vždyť někteří poslanci souběžně zastávají i funkci hejtmana," uvedl náměstek hejtmana Roman Línek, který je odpovědný za zdravotnictví.

Naopak děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky pardubické univerzity a nově zvolený poslanec ODS Simeon Karamazov požehnání k sezení na dvou židlích od vedení školy nedostal.

Rektor Univerzity Pardubice Miroslav Ludwig je přesvědčen, že funkce děkana je natolik náročná manažerská práce, že není slučitelná s výkonem neméně náročné práce poslance.

Šéf pardubické ODS Jiří Janků se Karamazova zastal. "Nevidím v tom problém, dal bych tomu půl roku času, jestli to zvládne, nebo ne."