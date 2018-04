Třetí pokus o vítězství. Chrudim chce být historickým městem roku

"Myslím, že Chrudim by se mohla stát celorepublikovým vítězem," uvedl starosta Petr Řezníček.

"Chrudim je ohromná, budu jí fandit, je to náš zakládající člen, je velmi aktivní," řekla Lenka Štětinová ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska .

Historické město roku 1995 titul Svitavy 1999 nominace pro Litomyšl* 2001 titul Litomyšl 2003 nominace pro Chrudim 2011 nominace pro Poličku *nominace: město bylo mezi nejlepšími třemi, ale nevyhrálo Oficiálně jde o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny, která je spojena s právem používat titul Historické město roku.

Chrudim se už před devíti lety dostala až do finále soutěže, ale nakonec ji předčily Prachatice. V roce 2007 opět vyhrála krajské kolo, ale do finále se nedostala. Od té doby se toho v Chrudimi ale dost změnilo.

Opravený kostel, morový sloup i fortna

Město dokončilo přestavbu bývalého kostela svatého Josefa na Muzeum barokních soch a otevřelo klášterní zahrady. Má opravené historické centrum i morový sloup, farnost s pomocí města zahájila i dlouho odkládanou obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Snaží se i soukromníci, kteří dali do pořádku bývalý hotel Bída, pardubickou fortnu, z níž je hotel, anebo třeba dům Na Puši, který se vypíná nad kateřinským předměstím jako hrad. První krok má už Chrudim za sebou. Vyhrála krajskou část soutěže.

Teď čeká na příjezd komise, která bude o celorepublikovém titulu rozhodovat. "Osmadvacátého února sem napochoduje republiková komise, přijedou zástupci ministerstva kultury, ministerstva pro místní rozvoj, zástupci sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska," uvedl Řezníček.

Není tajemství, že právě chrudimský starosta, který letos kandiduje do Senátu, má velkou zálibu v přihlašování města do nejrůznějších soutěží a sbírání cen, o jejichž významu se však chrudimští politici neshodnou. V případě soutěže o titul historické město roku je ale přínos jasný, vedle prestiže je to i jeden milion korun.

Svitavy uspěly s obnovou náměstí

Boj o titul je ve skutečnosti soubojem o to, které město se lépe stará o své památky. Města musí mimo jiné doložit, jak využily peníze z programu regenerace městských památkových rezervací a zón. A pro úspěch není rozhodující jen to, jak si město vede, ale i jaká je v daný rok v soutěži konkurence.

"Města vyplňují přihlášku, ve které je mnoho konkrétních dotazů. Památková péče se hodnotí ze všech aspektů, včetně ekonomických ukazatelů," uvedla Lenka Štětinová.

Každé město může zazářit jinak. Svitavy vyhrály hned první ročník díky velkorysé rekonstrukci tamního náměstí. Litomyšl pak získala titul díky proměně ušmudlaného města v to, čím je dnes.

Srovnávat tato města s Chrudimí ale moc nejde. Litomyšl má punc výjimečného historického města s renesančním zámkem a velkým výskytem českých velikánů nejen devatenáctého století. A k tomu přidává moderní architekturu přímo v památkové zóně i velkoryse pojaté Klášterní zahrady. Svitavy jsou zase pozoruhodné tím, jak se kdysi převážně německé město statečně vyrovnává s přetržením tradic.

"Nemůžeme se srovnávat s Litomyšlí, ale co se týče postavení ve struktuře českého státu určitě lze říct, že Chrudim byla významnější, bylo to jedno z prvních královských měst. Samozřejmě, zámek nemáme. A bohužel, Chrudimáci byli někdy příliš konzervativní, nebyli moc do světa," uvedl chrudimský zastupitel Jaroslav Trávníček.

Konkurence bude. Dříve titulovaní se mohou přihlásit také

I kdyby Chrudim letos neuspěla, může to zkusit znovu. Například Uherské Hradiště bylo ve finále soutěže mezi nejlepšími třemi třikrát za sebou, přesto nikdy porotce nepřesvědčilo, aby mu přiřkli první místo.

Ovšem mezi zájemci o titul bude patrně větší tlačenice než dosud. Do soutěže se totiž budou moci přihlásit i města, která jeden titul už mají.

"Až dokončíme revitalizaci zámeckého návrší a muzea počítáme s tím, že se do soutěže opět přihlásíme. Jsme rádi, že to nová pravidla umožňují," uvedla mluvčí Litomyšle Michaela Severová.

Program regenerace od roku 1992 pomáhá obnově kulturních památek v nejcennějších částech historických sídel, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Příspěvky na opravu památek z tohoto programu dostávají města, církve i soukromí vlastníci.