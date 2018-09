Stěhování musí být rychlé, děti potřebují trénovat, říká trenér Perštýna

„Strávil jsem na těchto kurtech celou svou hráčskou i trenérskou kariéru. Pryč se mi nechce a zhruba rok jsem se s tím smiřoval. Po té době jsem si však řekl, že lepší bude hledat ve změně pozitiva a pár jsem jich našel. Jedno z hlavních je, že můžeme nyní vybudovat moderní areál, který bude odpovídat 21. století,“ říkal přímo u kurtů TK Perštýn trenér Jan Čapoun.

Takže už žádné protesty proti opravě stadionu?

Ne. Nemá cenu bojovat s větrnými mlýny. Pro nás je teď klíčová férová dohoda s městem na způsobu stěhování. Zatím komunikace probíhá na dobré úrovni, takže nevidím problém. Pevně věřím, že nejstarší sportovní klub ve městě nakonec od radnice dostane tu podporu, kterou má slíbenou. Na druhé straně logické je, že obavy máme. Dokud se nekopne na Cihelně do země a nezačnou růst nové kurty, tak obava bude.

Jak moc je ta situace pro tenisový klub složitá?

Velmi. Ostatně už se na to připravujeme zhruba čtyři roky a práce rozhodně nekončí, spíše naopak. Ale musím říct, že zatím je spolupráce s městem kvalitní a i proto většina členů klubu už řekla, pojďme se tedy přestěhovat, když je to nutné. Důležité je, že už to skousli.

Jestli tomu dobře rozumím, tak pro vás je klíčové, abyste tento areál opouštěli až ve chvíli, kdy ten nový bude už stát.

Přesně tak. To je pro nás naprosto zásadní věc. Celé ty čtyři roky to politikům opakujeme, že to je hlavní zásada, která se musí dodržet. Něco jiného je totiž pro klub likvidační. Jasné je, že nový areál nemusí být v době stěhování ze sta procent hotový, třeba provizorní zázemí nějak přežijeme, ale klíčové je, abychom tam měli nové dvorce. Potřebujeme šest kurtů, abychom mohli pokračovat v mistrovských utkáních a také v tréninku dětí.

Z čeho se vlastně nový areál bude stavět?

Pardubičtí zastupitelé odsouhlasili, že dostaneme investiční dotaci a také dotaci jako náhradu za majetek, o který tady přijdeme. To dohromady dělá asi 5,7 milionu korun. Za tyto peníze jsme schopni postavit klubovnu a kurty. Další věci už budou na nás.

Jak dlouho klub funguje u Tyršových sadů?

Je to téměř neskutečné, ale na tomto místě jsme už od tehdejší Tělovýchovné výstavy, která se konala v roce 1931. Ten samý rok se ostatně otevíral i vedlejší fotbalový stadion. Naše klubovna se pak stavěla v roce 1946 a od té doby jsme areál z vlastních zdrojů zvelebovali, zhodnocovali a starali se o něj. Je tak pochopitelné, že k němu máme silný vztah.

Kolik máte členů?

Máme momentálně 180 členů a z toho je 85 dětí. U jejich rodičů pozoruji v posledních měsících určitou nervozitu z dalšího vývoje. Moc se nás na stěhování neptají, takže i touto formou jim chci vzkázat, že nemusí mít z ničeho strach, jejich děti budou mít určitě, kde hrát. I politici jsou si vědomi, že nemohou nechat tolik malých hráčů bez potřebného zázemí.

Jak si TK Pernštýn v poslední době vede po sportovní stránce?

Když si vezmu statistiky, tak od roku 2007 máme 58 titulů oblastních přeborníků. To znamená, že patříme výkonnostně do naprosté špičky ve východních Čechách. Ovšem naše hlavní priorita je v tom, že čerpáme jenom z našich členů. Všechno vychováme z našich zdrojů, hráče si vedeme od dětského věku, nikoho nenakupujeme. Děláme to regionálně. Nemáme sponzory, za které bychom kupovali hráče odjinud a s nimi pak objížděli soutěže. To není naše filozofie.

Máte už termín, do kdy budete muset vaše kurty opustit?

První termín výpovědi zněl do konce roku. Ovšem už nám přišel z radnice dopis, abychom zažádali o prodloužení pronájmu městských pozemků. Těžko tak odhadovat, kdy se tedy konkrétně budeme stěhovat. Vše záleží na přípravě opravy Letního stadionu. Taky netušíme v jaké fázi rekonstrukce budou stavaři potřebovat pozemky kolem našich kurtů. To vše ještě budeme s radnicí řešit, ale znovu opakuji, že s politiky jsme v úzkém kontaktu a spolupracujeme.

Máte nějaký tip, kdy se tedy budete stěhovat?

Mám spíše přání a to zní jaro 2020, kdy by mohly být kurty už hotové.