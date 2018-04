Trávu před Velkou pardubickou poškodilo hnojivo, pachatel je neznámý

Vyšetřování události jako poškození cizí věci dosud není uzavřeno, ředitel Dostihového spolku Petr Buchal ale odmítá názor, že by trávu neúmyslně zničil někdo z personálu.

"Ať už to bylo způsobeno čímkoliv, i koncentrovaným hnojivem, což je možné, rozhodně to bylo způsobeno úmyslně. Charakter poškození, způsob a výběr míst nenechává nikoho na pochybách. Navíc bylo zjištěno i násilné vniknutí do areálu, řekl Buchal agentuře ČTK.

Podle něj Dostihový spolek používá jen granulovaná hnojiva, která se pomalu rozkládají, ale na místě nebyla nalezena. Naopak postřik kapalným hnojivem by způsobil poškození, která byla zjištěna.

Podezřelé žloutnutí trávy v některých částech dostihové dráhy zjistili zaměstnanci spolku v pondělí 3. října, přes zavlažování a intenzivní péči se stav dráhy zhoršil.

V cílové rovince byly v délce asi 400 metrů vypálené tři příčné pruhy, téměř v celé délce vznikla další podélná poškození a několik menších defektů v oblouku dráhy před cílem. Skok na Irské lavici byl téměř celý spálený, na doskoku Taxisova příkopu byly vypálené dva kruhy o průměru zhruba tři metry. Linie odumřelé trávy byla patrná za Havlovým skokem, v doskokové části Velkého vodního příkopu vznikly vypálené dva ohraničené kruhy.

Představitelé závodiště odhadli škodu na 100 000 korun, před Velkou pardubickou se musela poničená místa ošetřit a zamaskovat speciální zelenou barvou.

Podle Buchala nasvědčuje sabotáži i poškození branky od rafinerie Paramo, kde byly přepilované nebo přeštípnuté řetězy, kladka a zámky. "Zcela evidentně šlo o násilné překonání překážky. Někdo tam mohl v noci dělat, co chtěl a musel to být někdo, kdo věděl co dělá a kde to má dělat," míní Buchal.