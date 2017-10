České dráhy možná dojezdí. Kraj zvažuje, že na tratě pustí soukromníky

Pardubický kraj se loni rozhodl, že zadá nové smlouvy na dlouholetý provoz vlaků bez otevřené soutěže. Vše směřovalo k tomu, že zhruba 140 milionů korun ročně budou inkasovat v příštích letech České dráhy. Teď se ale do hry trochu nečekaně dostala varianta, že formou přímého zadání získá smlouvu jedna ze dvou soukromých firem. Ta by ale musela provozovat všechny tratě.

„Nemyslím si, že by to soukromník nezvládl. Budeme dělat průzkum trhu a čekat na nabídky. Dopředu neříkám, že to podepíšeme s tím nejlevnějším, zajímá nás kvalita, aby cestující měli co nejlepší služby,“ řekl náměstek hejtmana Michal Kortyš z ODS.

Vláda loni rozhodla, že kraje budou dostávat peníze na regionální vlaky i po roce 2019, kdy končí Českým drahám desetileté smlouvy. Krajští politici mají sami rozhodnout, zda uspořádají soutěž, anebo prodlouží smlouvu s Českými drahami. Pardubický kraj má od státu na regionální vlaky slíbeno více než 140 milionů korun ročně.

Bývalý náměstek hejtmana pro dopravu a odborářský boss Jaromír Dušek loni uvedl, že vedle Českých drah není dopravce, který by byl schopen provozovat všechny tratě v kraji a „nevyzobával si jen pralinky“. Pardubický kraj se záhy rozhodl, že nepůjde cestou soutěže jako třeba Jihočeský a Liberecký kraj, ale zvolí takzvané přímé zadání. Po volbách, kdy krajská koalice dostala pravicovější nádech, se ochota pustit soukromníky na koleje zvýšila. Tím spíš, že firmy RegioJet a Leo Express už daly do Pardubic vědět, že zájem mají.

„Předložili jsme Pardubickému kraji nabídku na zajištění dopravní obslužnosti v celém kraji,“ uvedla mluvčí LEO Express Kateřina Veitová.

Kraj se bojí, že by soutěž už nemusel stihnout

Konkurenti Českých drah by se díky tomu mohli podílet na čerpání prostředků z Unie, kde je na obnovu regionálního vozidlového parku přichystáno kolem osmi miliard korun. Jenže manévrovací prostor krajské vlády už není moc velký. Kraj musí totiž rok dopředu ve Věstníku Evropské unie zveřejnit, jakým způsobem bude provozovatele vybírat. Zatím tam figuruje přímé zadání na všechny tratě. Pokud by Pardubický kraj chtěl pořádat soutěž nebo rozdělit zakázku na více částí, musel by tento záměr vyvěsit a počkat rok.

„Teoreticky bychom to mohli zvládnout, bylo by to ale těsné a hrozilo by, že se to nestihne,“ uvedl Kortyš.

Radní se proto rozhodli, že dopravce vyberou bez soutěže a na všechny tratě. „Připravujeme rozeslání dokumentace na zpracování finančního modelu dopravcům z důvodu získání nezbytného přehledu před výběrem dopravce přímým zadáním,“ uvedl hejtman Martin Netolický (ČSSD).

„Přímé zadání má i své výhody. Dává kraji například možnost každý rok kontrolovat, zda kompenzace není nadměrná,“ uvedl Kortyš.

Není zřejmé, zda by politici skutečně našli odvahu svěřit veškerý provoz na regionálních tratích soukromému dopravci. Mohou blufovat, aby od Českých drah dostali co nejvýhodnější nabídku. Mohou však také sázet na to, že soukromník provozující dopravu v celém kraji si nebude chtít udělat ostudu. Kortyš tvrdí, že pokud se se společností RegioJet nebo Leo Express uzavře dobrá smlouva, nebude to znamenat žádné riziko.

„V jiných krajích se domlouvají se dvěma třemi dodavateli, což může být složité. Já si myslím, že z provozního hlediska je výhodnější pustit na tratě jen jednoho,“ uvedl.

Podle organizátora dopravy Roberta Koblížka by se cestujícím příchod konkurence vyplatil stejně jako na hlavním koridoru. „Služby i ceny těchto vlaků se výrazně zlepšily, takže je naděje, že by se něco podobného mohlo opakovat i v regionální dopravě, pokud v ní dokážou naše kraje zajistit podobné konkurenční prostředí,“ uvedl Koblížek.