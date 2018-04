Rozšíření tratě z Pardubic na Hradec zkrátí cestu vlakem na polovinu

Prostřední úsek tratě Pardubice - Hradec Králové už cestujícím nabízí komfort pohodlnější a rychlejší jízdy po dvou nově položených kolejích. Tím to ale nekončí. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) slibuje, že poslední dva úseky před krajskými městy budou hotové do čtyř let.

Zbývají dostavět dvě části tratě, Opatovice - Hradec Králové a Stéblová -Pardubice, celkem za 5,5 miliardy korun. Díky tomu by měla cesta rychlíkem do Hradce trvat dvanáct minut. Vyplývá to ze závěrů železniční konference, která se konala v Pardubicích.

Se stavbou úseku Pardubice - Stéblová počítá SŽDC v roce 2020, tedy v době, kdy už bude modernizovat železniční uzel v Pardubicích.

„Akce jde relativně dobře ve vztahu k přípravě. Začneme tendrovat někdy na jaře příštího roku,“ řekl k opravě uzlu náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy SŽDC Mojmír Nejezchleb s tím, že investici SŽDC patrně zaplatí z úvěru od Evropské investiční banky a z evropských dotací.

Vlaky nakonec zrychlí na 160 kilometrů za hodinu

Vlaky v současnosti jezdí přes stanici rychlostí 100 kilometrů za hodinu, ve směru na Rosice nad Labem 40 kilometrů za hodinu. Po dokončení modernizace vlaky zrychlí na 160 kilometrů v hodině.

Úsek z Opatovic do Hradce Králové se má začít rozšiřovat za tři roky, stavba ale stále nemá kladné hodnocení vlivu na životní prostředí.

„Pardubice - Stéblová je nekonfliktní úsek, je připravený. Co se týká pokračování směrem na Hradec, tak bohužel velmi silně narážíme na odpor skupiny obyvatel na Pražském předměstí. Mají nesourodé požadavky. Jednou chtějí podchod, pak ho nechtějí, jednou chtějí zabezpečit přejezd, pak nechtějí,“ řekl Mojmír Nejezchleb.

Vlaky mezi krajskými městy budou moci po dokončení celé modernizace jezdit místy rychlostí až 160 kilometrů v hodině. Rozšíření trati umožní zavést pravidelnou intervalovou dopravu s taktem 30 minut, protijedoucí vlaky se budou na dvojkolejné trati míjet a nebudou muset čekat ve stanicích.