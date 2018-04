Bývalý premiér Topolánek vládne teplu pro Pardubice i Hradec

"Má dlouholeté zkušenosti z teplárenství na severu Moravy ještě před svým působením v politice," uvedl mluvčí Elektráren Opatovice (EOP) Petr Zadák. Topolánek nebyl v úterý k zastižení, a proto se mohl k novému angažmá vyjádřit.

Příchod Topolánka se může týkat lidí napojených na teplou vodu z Opatovic víc, než si myslí. Zásoby hnědého uhlí pomalu končí a elektrárny a teplárny, které jsou na něm závislé, se bojí, že bude prudce zdražovat. Teplárnám by se hodilo například prolomení těžebních limitů na uhlí, které by jim umožnilo snadněji se k této surovině dostat. V tom nyní může Topolánek s kontakty z politiky pomoci. Ovšem nejde jen o to.

Hradecký primátor: Teplo může zdražit o 10 procent Hradecký primátor Zdeněk Fink se coby člen dozorčí rady EOP ve středu nechal slyšet, že teplo z Opatovic od ledna příštího roku může zdražit přibližně o deset procent. Čtyři procentní body nárůstu by šly na vrub očekávaného zvýšení daně z přidané hodnoty z deseti na 14 procent, ve zbytku zdražení by se odrazily zvýšené náklady na provoz a uhlí. Rozhodnuto ale ještě není. Řeší se také budoucnost. Mostečtí těžaři podle primátora opatovické elektrárně nabídli uhlí pro příští dlouholetý kontrakt za dvojnásobnou cenu. EOP proto hledá alternativy jiných dodávek, a to z jiné těžební oblasti v Česku nebo z dolu v Německu. "Zatím mají dodávky (uhlí) zajištěny a příštího roku se to netýká," řekl Fink.

"Je tu problém se zavedením přísnějších emisních limitů od roku 2016 a souběh snížení těžby uhlí, hlavně společností Czech Coal. To je natolik smrtící koktejl, že může znamenat konec řady tepláren a rozpad centrálního zásobování teplem v některých lokalitách. Znamenalo by to i zvýšení cen tepla, které využívá 3,75 milionu lidí, i cen elektřiny," uvedl nedávno bývalý premiér.

Topolánek může potíže elektráren zviditelnit a pomoct jim tak

S Topolánkem v dozorčí radě sedí starosta Chrudimi Petr Řezníček, který jeho příchod vítá.

"Ze setkání s ním jsem si odnesl dojem, že se v této problematice umí pohybovat, rozumí jí a ví, jaké má teplárenství perspektivy. Působil na mne mnohem uvolněněji než ve funkci premiéra," řekl Řezníček. Pro Chrudim je podle něj důležité, aby Opatovice fungovaly jako dosud. "Je to pořád téměř nejlacinější teplo v zemi," řekl.

Vlastníkem opatovické teplárny je Energetický a průmyslový holding, jehož majitelem jsou finanční skupiny J&T a PPF spolu s Danielem Křetínským. Ten si myslí, že Topolánek je osobnost, která může na národní i evropské úrovni potíže tepláren zviditelnit a pomoci je řešit. "Podmínky pro teplárny se soustavně zhoršují. Nedostávají podporu, která by byla adekvátní jejich ekologickému a sociálnímu přínosu, naopak jsou diskriminovány," uvedl před časem Křetínský.

Odměna pro členy dozorčí rady Elektráren Opatovice představovala podle výroční zprávy loni v průměru přes třicet tisíc korun měsíčně.