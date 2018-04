Tlupa náctiletých deptá lidi u nádraží v Chrudimi, hlučí a nadávají

Revoluční ulice byla vždy vyhlášenou adresou v nelichotivém slova smyslu. V městských bytech žily desítky nepřizpůsobivých lidí. Pak město začalo domy opravovat, zřídilo tam služebnu městské policie, rozmístilo kamery.

Stejně jako se ale v přírodě nemůže vytratit beze stopy energie, ani romské dětské party nezmizely. Přesunuly se jen o pár desítek metrů dál.

"Hygienická situace je tu katastrofální. Hromada odpadků, PET lahví, krabic od vína, psí exkrementy, všemožný drobný odpad, pomočené zdi zmiňovaného domu a květináče s jehličnany. Rozebraný nájezd u chodníku pro vozíčkáře a kočárky. Bohužel spousta odpadu končí na naší zahradě," vypočítává obyvatel ulice Václav Trunec.

Děti sprostě nadávají, otravují kolemjdoucí a tyranizují místní obyvatele, kteří si na ně stěžují městské policii. Potvrzují to i ostatní obyvatelé ulice.

"Házejí nám do oken jeřabiny, shnilá jablka, naschvál sem kopají balon, jednou nám otevřeným oknem hodili dovnitř i zapalovač. Zvoní na nás o půlnoci, dávají nám do zvonku sirky, sprostě nám nadávají. A tuhle v noci nám do pokoje svítili laserovým světlem, před tím se nedalo utéct," říká žena, která bydlí v horní části ulice Přemysla Otakara v Chrudimi. Jméno říct ale nechce. "Bojím se, že by se mi pomstili."

Napotřetí míč ukradli

Václavu Truncovi došla trpělivost před několika dny, kdy se vracel domů a zjistil, že parta výrostků hraje na ulici fotbal s jeho starým míčem. Přelezli dvoumetrovou zeď a vzali si ho z jeho zahrady. Není to tak dávno, co mu dva nepřizpůsobiví lidé ukradli měděný drát.

Chrudimský Bronx Bytové domy pod nádražím v Revoluční ulici pocházejí ze 20. - 30. let minulého století. Město je vystavělo, aby získalo dostatek městských bytů. Některé byty vlastní soukromí majitelé, část však patří městu, které sem začalo umisťovat problémové obyvatele. Před dvěma lety získalo město dotaci 100 milionů korun na opravy. Většinu peněz poskytla Evropská unie. Za ně nechalo město vyměnit okna, zateplit dům, modernizovat jeho otopný systém.

"Dvakrát se zeptali, jestli si ho mohou vzít. Potřetí přelezli plot a ukradli ho," říká jeho manželka, učitelka Hana Truncová.

Pokrývačům, kteří opravovali střechu, zase ustřihli kabel od výtahu. A tak dále. "Jakmile jsme se dozvěděli o těchto problémech, domluvili jsme se, že tam hlídky městské policie jezdí častěji," uvedl starosta Chrudimi Petr Řezníček.

Příjezd městské policie tlupu na okamžik vyplaší, ale podle místních lidí do dvou hodin tam jsou zase.

"Není to už jen otravné, ale spíše neúnosné, opravdu se v tom žije špatně," říká starší paní z přízemí domu, před kterým se odehrává skoro každodenní party. "Jsem po mozkové mrtvici a musím poslouchat, jak mi sprostě nadávají, když se ozvu," stěžuje si.

Kamera všechno nezachrání, navíc nejsou peníze

Václav Trunec by si přál, aby město v ulici nainstalovalo další kameru městské policie. Starosta Petr Řezníček to v zásadě neodmítá - pokud to bude technicky možné a jestliže na to budou peníze. "Nemůžu to slíbit, peníze v rozpočtu na to nejsou. Kamera taky není žádné všespásné řešení," říká.

Starosta slíbil, že se pokusí s úředníky sociálního odboru zjistit, zda by nešlo vymyslet způsob, jak děti dostat pod větší kontrolu.

"Rozhodně ale nemohu slíbit, že tam bude stát náš městský strážník čtyřiadvacet hodin denně. Na to nemáme lidi. Tím spíš, že policie jakoby v poslední době ani neexistovala," dodal.