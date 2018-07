Prostor po bývalé tiskárně se začne měnit, v Pardubicích může přibýt park

Bydlení v samém středu krajského města, navíc na dohled malému parku a pasáži vedoucí na třídu Míru. Takovou nabídku už brzy bude moci udělat firma Stako.

Ta se totiž konečně vypořádala s majitelem vily stojící vedle bývalé tiskárny ve Smilově ulici, a bude moci zpustlé území měnit.

„Vedení společnosti se domluvilo na koupi vily i pozemku, sousedícího s bývalou tiskárnou, takže má otevřenou cestu ke stavbě. Projekt mají už hotový, cesta k budování je otevřená. Mělo by tak definitivně zmizet jedno z nepěkných zákoutí v centru města,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Projekt několika obytných domů má za firmu na starost architektka Monika Langrová.

„Mohu potvrdit, že největší problém, který nás brzdil, jsme vyřešili. Intenzivně připravujeme stavbu na místě bývalé tiskárny ve Smilově ulici,“ uvedla Langrová.

Ta přitom ještě před pár měsíci nebyla moc optimistická. Její společnost totiž narážela na stejný odpor majitelů domů z okolí, jako roky společnost Firma R. S. Credit, která nakonec svůj plán na stavbu tří činžovních domů se 101 byty od malometrážních až po pětipokojové raději odpískala.

Historie bývalé tiskárny ve Smilově ulici 1897 - Josef Otto a František Růžička zakládají Grafický ústav Otto&Růžička.

1906 - stěhování firmy do Smilovy ulice. 1910 - instalace prvního ofsetového stroje Man v Rakousku-Uhersku. 1942 - litograf Adolf Švarc zemřel v Osvětimi, kam byl odvlečen za ukrývání výsadkáře Bartoše. 1948 - znárodnění podniku. 1990 - začala privatizace. 1992 - potomci zakladatelů, Marta Hendrychová, Jindřiška Svatošová a Evžen Korbel předkládají privatizační projekt. 1994 - vzniká Východočeská tiskárna. 2004 - stěhování firmy do nové haly v Sezemicích pod vedením bývalého majitele firmy Petra Fryče. 2005 - začalo chátrání objektu. 2007 - dům koupila R. S. Credit. 2011 - společnost se snaží získat stavební povolení na budování tří činžovních domů. 2015 - je vydané povolení zchátralou stavbu zbourat. 2016 - společnost R. S. Credit celý projekt prodala, nový majitel, firma Stako, bývalou továrnu zbourala. 2018 - Společnost Stako vyřešila dlouhé spory s okolními majiteli nemovitostí a chystá výstavbu bytů.

„Bohužel u tohoto projektu nevidím světlo na konci tunelu. Nemůžu vám nyní říct žádný termín, kdy bychom mohli začít stavět,“ posteskla si Monika Langrová loni v listopadu.

Nakonec však firma uspěla a mělo by se v dohledné době stavět. Ostatně na pozemku se už občas dějí přípravné práce a také se na něm objevily první cihly.

Dění na parcele mezi Smilovou ulicí a Pasáží pečlivě sledují i na radnici. Jde totiž o velmi exponované místo, které ještě nedávno hyzdil brownfield, v němž nacházeli útočiště bezdomovci.

„Firmě se podařilo spojit tamní pozemky a hlavně zbourala zbytky tiskárny. V nich bydleli bezdomovci, a to dokonce tak evidentně, že jim tam chodila i pošta. Horší ale bylo, že mezi tamní komunitou se šířily nákazy. Jsme rádi, že továrna zmizela,“ uvedla nedávno náměstkyně pardubického primátora Helena Dvořáčková.

Politici však mají zájem ještě z jednoho důvodu. Rádi by část území využili pro stavbu malého parku a také propojení ulic Sladkovského a Smilovy s tou Za Pasáží.

„Vlastně tam už takový malý park je hned vedle budovy Národního institutu pro další vzdělávání. Jenže málokdo o zahradě ví. Naopak lidé se tam proplétají mezi zaparkovanými auty a celkově to tam není šťastně vyřešené. Chtěli bychom po domluvě s investorem celou lokalitu otevřít,“ uvedl primátor Charvát s tím, že by se dalo kolem Integračního centra Kosatec dojít až do Sladkovského ulice.

Lidé by pak určitě přivítali spojku z pasáže do Smilovy ulice, která za minulého režimu existovala. „Myslím, že by to celému prostoru hodně pomohlo,“ dodal primátor Martin Charvát.