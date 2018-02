Továrna Perla mizí, komín chce Ústí zachovat jako vzpomínku na textilku

17:25 , aktualizováno 17:25

Těžké bourací stroje mění bývalou textilku Perla v centru Ústí nad Orlicí v hromady suti. Stavbaři by měli do konce února tento kdysi významný podnik srovnat se zemí. Město by však rádo zachovalo dominantu rozlehlého areálu - vysoký cihlový komín. Zůstat má i původní administrativní budova Perly a bývalá rozvodna s kotelnou.