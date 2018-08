Místo uhlí a prachu budou v hale auta. Na parkování bude pořadník

Problémy s volnými parkovacími místy nemají už jen velká města. Odstavit auto rychle a pohodlně před svým domem po příjezdu z práce je komplikací i v ulicích menších měst s hustou zástavbou a velkou koncentrací obyvatel. Typickým příkladem je hlinecké sídliště, kde na vcelku malé ploše bydlí téměř polovina obyvatel jinak desetitisícového města.

Najít tak v pátek večer volné parkovací místo v ulicích Družstevní, Československé armády nebo Jiráskova je mezi paneláky hotovým uměním. Řidičům tak nezbývá, než svá auta parkovat pod sídlištěm v zástavbě rodinných domů.

Hlinecká radnice proto přišla s neotřelým nápadem, jak rychle a co možná nejlevněji problém vyřešit. Zájemci z řad motoristů budou moct svá auta parkovat ve staré teplárenské hale, která do 90. let sloužila jako sklad uhlí.

Podle starosty Hlinska Miroslava Krčila bylo sídliště v době své výstavby koncipováno na třetinový počet aut, který je dnes úplně jinde. „Dříve měla auto každá třetí pátá rodina, dnes má každá rodina až dvě tři auta. Poměr se zcela otočil a situace je extrémní. V posledních letech sice vyrostly během rekonstrukcí na sídlišti desítky parkovacích míst. Přesto je to s prominutím, jako když plivne do moře. Téměř 50 parkovacích míst v teplárenské hale je jedním ze tří projektů, kterými bychom chtěli situaci na sídlišti zlepšit,“ říká Krčil k de facto připravené hale, kterou město nechalo opravit.

Nájemci parkovacích míst se od října nemusejí obávat, že by se po vjezdu auta do originálního parkovacího domu, kde se dlouhé roky skladovaly tuny uhlí, vznesla mračna prachu a po průchodu halou by vypadali jako kominíci.

Pronájem parkovacího místa přijde na 390 korun měsíčně

„Vedle nového opláštění a vrat, které se otevřou po přiložení čipu pouze nájemcům, jsme na betonovou plochu načárovali 47 parkovacích míst, což je maximální možný počet. Celý vnitřek haly hlídají kamery a prostory vyhovují i z protipožárního hlediska. Určitě nešlo o stavební úpravy za miliony, ale maximálně statisíce korun,“ dodává starosta, který se domnívá, že o stání bude mezi lidmi zájem.

Někteří řidiči však upozorňují, zda půjde o ideální řešení pro každého, hala je od prvních paneláků vzdálená 200 metrů. „Nápad je to v principu správný, ale udělat parkoviště pět minut od konce světa nepovažuji za nejšťastnější, byť bude využitá stará nepoužívaná hala. Podle mého názoru to bude jen pro některé. Dennodenně dojíždějící budou muset vyjít minimálně o patnáct minut dřív,“ myslí si například Jaroslav Rys mladší.

Jednomu zájemci město pronajme maximálně jedno parkovací místo, které vyjde při ročním závazku na 390 korun měsíčně, resp. 340 korun při dvouleté nájemní smlouvě. Žádosti o stání začali úředníci přijímat v pondělí 20. srpna od 8 hodin ve velké zasedací místnosti v přízemí radnice do čtvrtka 6. září do 14.30 hodin. Formulář si mohou zájemci vyzvednout tamtéž.

„Požadavky na pronájem budou vyřizovány dle pořadí doručení. Přijato bude maximálně 65 žádostí. Žádosti s pořadovými čísly 50 až 65 budou evidovány pro případ, že některý ze zájemců s pořadovým číslem 1 až 49 od žádosti odstoupí,“ řekl vedoucí odboru investic a městského majetku Jaroslav Dvořák.