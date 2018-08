Jako pěst na oko, stěžují si lidé ve Třebové na novou tenisovou halu

„Když začali dělat základy velké stavby, popraskal nám dům,“ uvedla Jaroslava Balintová, jejíž dům dělí od nové tenisové haly jen silnice.

„Třikrát se na to dívali lidé z města, pak přišel statik a konstatoval, že praskliny jsou až na cihlu, ale že dům není staticky narušený. Pak řekl, že pokud se nám to nelíbí, tak ať si uděláme novou fasádu nebo necháme zateplit dům. Jenže já jsem v důchodu, syn v invalidním a máme si opravovat dům, který jsme si neponičili?“ zlobí se.

Starosta České Třebové Jaroslav Zedník řekl, že město ví, že paní Balintová podala stížnost na stavbu.

„Město pozvalo statika, ale dokud nebude statický posudek hotový, nemohu se vyjádřit, zda jsou škody na domě zaviněné stavbou haly,“ řekl.

Nová tenisová hala se nelíbí ani Jiřímu Jenyštovi, který vlastní památkově chráněnou roubenou chalupu v těsném sousedství tenisového areálu.

„Při výstavbě tak mohutné haly mezi rodinnými domy se zapomnělo na životní prostředí obyvatel. Hala svojí výškou přes deset metrů převyšuje a zčásti zastiňuje okolní domy,“ popsal Jiří Jenyšta.

Město podle zastupitele poškozuje vlastní tvář

Zastupitel Milan Mikolecký v Českotřebovském zpravodaji uvedl, že nová městská tenisová hala svými rozměry i necitlivým zasazením do původní zástavby působí jako „pěst na oko“.

„To, co vzniká jako novostavba v Husově ulici, by mělo být dáváno za učebnicový příklad toho, jak město samo poškozuje svou vlastní tvář,“ uvedl.

Starosta České Třebové Jaroslav Zedník však oponuje, že město podobu haly s lidmi bydlícími okolo projednávalo.

„Proti nikomu jsme nešli, všechny lidi tam bydlící jsme pozvali a snažili jsme se v rámci územního řízení se všemi dohodnout. Tak mne překvapuje, že si dnes na podobu haly někdo stěžuje. Dokonce jsme účastníkům dali vybrat barvy, v jakých hala bude,“ upozornil starosta.

Dodal, že při volbě umístění haly se vycházelo z prostorových možností lokality.

„Jinam hala dát nešla. Na jedné straně je hospoda a kulturisti, na druhé památkově chráněná chaloupka. A kdybychom tuto halu stavěli někde za městem, tak by sportoviště pro tenisty nebylo ucelené a k hale za městem bychom museli stavět celou infrastrukturu - komunikace, šatny, sociální zázemí. Pak by hala nestála těch 26,5 milionu, ale třeba až dvojnásobek,“ řekl starosta České Třebové.

Pokud by hala stála jinde, byla by neúměrně drahá

Prezident Tenisového klubu Česká Třebová Jaroslav Rybka poznamenal, že sousedé haly si stěžují na její stavbu od začátku.

„Ale nečekejte ode mne, že budu říkat, že se mi hala nelíbí. Bohužel český národ je takový. Cokoliv se dobrého dělá, vidí hlavně ty špatné věci, a ne ty kladné a plusové. Kdybychom halu stavěli někde jinde, nebyl by tenis v České Třebové pohromadě. Musely by se k hale budovat šatny a sprchy, které tady jsou u kurtů pro letní provoz. Tím by se prodražila,“ řekl.

Nová tenisová hala se třemi kurty a zázemím vzniká především pro mladé hráče Tenisového klubu v České Třebové.

Tenisté využívali v zimním období po sedmnáct let textilní přetlakovou dvoukurtovou halu, jejíž provoz stál tenisový klub a město velké peníze. Hala měla už sedm let po své desetileté životnosti, začala dosluhovat už v roce 2010 a skončila loni na jaře.

Halu tvoří ocelová konstrukce, opláštění je ze sendvičových panelů. „Nikdy jsme takovou halu neměli, a je to vlastně splnění našeho velkého snu,“ řekl Jaroslav Rybka.