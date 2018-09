VIDEO: Opilý muž chtěl v Přelouči tank strhnout párem koní

Ačkoliv sovětsky tank umístěný na náměstí v Přelouči připomínal především osvobození země po druhé světové válce, do historie se zapsal výrazně ještě jednou. Po okupaci v roce 1968 mu Přeloučští dali několikrát najevo, co si myslí o všem, co kvůli Sovětům republiku potkalo.

Tank byl v srpnu 1968 popsán protiokupačním heslem Lenine, probuď se, Brežněv se zbláznil. Fotografie tanku s nápisem se objevila teprve nedávno. Tank byl brzy přemalován na původní zelenou barvu.

Před padesáti lety se tank také snažil strhnout koňmi jeden z místních obyvatel. Protože kolem této události panovaly nejasnosti, vyžádal si šéf přeloučského muzea v Archivu bezpečnostních složek o činu přesnější informace.

„Tehdejší předseda místního národního výboru (MNV) Stanislav Jirout místnímu sboru Veřejné bezpečnosti sdělil, že „na náměstí RA v Přelouči tropí určitou výtržnost“ Václav Novotný, tehdy šestapadesátiletý. Pokusil se v podnapilém stavu se zapřaženými koňmi skutečně stáhnout tank z podstavce.

Nechtěl uposlechnout příslušníky VB a prohlašoval, „že to stejně provede“, proto byl odvezen v 16 hodin na záchytku do Pardubic. Zajímavé přitom je, že tento bláznivý čin provedl Novotný s dvěma páry koní, kteří mu ani nepatřili,“ přibližuje z dobových materiálů ředitel muzea Matěj Pešta. Koním se to na dlažbě smekalo, což jistě nebyl příjemný pohled.

Podle pamětníků byl muž členem komunistické strany a bylo mu hrubě vytýkáno, že se zachoval nečestně. Viník si chtěl zřejmě u komunistů vylepšit pošramocenou pověst, a tak se hájil tím, že on jediný měl odvahu otočit hlaveň tanku na západ. Ta totiž směřovala na jih.

Tank se také pokoušeli někteří lidé několikrát okrášlit barvou. Jindy se stal cílem sázky místních školáků. „Coby žák druhého stupně jsem se s dalšími kamarády vsadil, kdo na hlavni tanku doručkuje dál a bude se na ní houpat. Já jsem tenkrát vyhrál,“ vzpomíná obyvatel Přelouče Jeřábek.

Jenže žertík měl samozřejmě dohru na vyšších místech a rozdávaly se dvojky z mravů. „Já jsem z toho vyvázl nejlíp. Protože jsem se dobře učil, dostal jsem jenom ředitelskou důtku,“ vzpomíná Jeřábek.

Tank měl jednu dobu pootevřený poklop, takže se do něj dalo dostat.

„Při jednom prvním máji se při projevech najednou zvedl poklop a z tanku vylezl chlapík, který to pod parkem přehnal s alkoholem na čarodějnicích,“ vzpomněl na dnes už úsměvnou májovou událost Jeřábek.

Téma tanků na památnících je podle Jiřího Chmelenského z Vojenského historického ústavu trochu opomíjenou kapitolou československých dějin. „Jsou přitom cenné, střetává se nám zde politická a vojenskohistorická rovina s propagandou tehdejšího režimu,“ řekl Chmelenský.

Když v roce 1989 zesílily snahy o odstranění tanku, rozhodl Vojensko-historický ústav s tehdejším ředitelem Vladimírem Remkem o demontáži tanku.

Tank Josef Stalin 2 byl vložen do expozice na letišti Kbely, poté do Vojensko-historického muzea v Lešanech. Zde spočíval do roku 2015.

„Poté bylo zjištěno, že tank je časného výrobního provedení z přelomu let 1943 - 44, proto ústav přistoupil k nákladnému restaurování. Byl opraven ve Vojenském opravárenském závodě v Novém Jičíně. Nyní patří k nejcennějším exponátům lešanského muzea,“ řekl Chmelenský.