VIDEO: Pardubické kino Sirius se po mnoha letech otevřelo. Zavál smutek

Vývěska hlásí, že dnes se bude promítat slavný český film a Vlastou Burianem a Jaroslavem Marvanem Přednosta stanice. Otrhané ale stále čitelné plakáty zvou diváky na „novinky“ s názvy Upír z Brooklynu, Periskop nahoru dolů nebo Ostrov hrdlořezů. Jen pro ilustraci - tato díla byla natočené v letech 1995 až 1996.



Tak dlouho ale nádražní kino Sirius mimo provoz není. Zavřelo se na konci roku 2006, kdy se v Pardubicích otevíralo první multikino. „My zavřeme 22. prosince. Uvažujeme o tom už dva roky. Bez pomoci města se běžné kino provozovat v současné době nedá,“ uvedla tehdy vedoucí kina Sirius Markéta Walterová a nebyla sama, kdo tehdy musel staré promítačky odvést na propadliště dějin.

V krátké době zavíral i Jas nebo kino Dukla. To se drželo nejdéle, ale o mnoho své „kolegy“ nepřežilo. „Multikino nás zabilo. Museli jsme skončit pro naprostý nezájem lidí. Na Svěrákovy Vratné láhve dorazilo maximálně 40 lidí a na Harryho Pottera třeba jen osm. S takovou kino hrozně prodělávalo,“ uvedl v prosinci 2007 provozovatel promítacího sálu v Kulturním domě Dukla Marek Hájek.

A v úterý si lidé mohli prohlédnout, co čas dokáže s bývalým kinem udělat. Procházka po dříve reprezentativních prostorech unikátního biografu v podzemí nádražní budovy byla vyloženě smutná.

O opravách se mluví, ale zatím nic

„Je to tady strašné,“ povzdychla si náměstkyně primátora Helena Dvořáčková. Její pocity se daly pochopit. Pohled na oprýskanou omítku, zabedněné dveře, vytrhané sedačky nebo mokré mapy na stěnách nikoho optimismem naplnit nemohly.

„Byla jsem tady snad jen jednou někdy před 30 lety. Pamatovala jsem si to ale trochu jinak. Tohle je vážně smutné,“ koukala kolem sebe náměstkyně. „Snad se to jednou podaří opravit,“ dodala.

O rekonstrukci památkově chráněné budovy od architekta Karla Řepy se mluví už minimálně deset let. Dlouho plány brzdilo to, že budova patřila Českým drahám, ale počítalo se s tím, že majetek přejde do portfolia Správy železniční dopravní cesty. To se před dvěma roky sice stalo, ale začátek prací je stále daleko.

„Uvidíme, jak se podaří skloubit požadavky moderního odbavovacího uzlu, památkářů a majitele autorských práv. Udělali bychom třeba rádi pojízdné schody do podchodu, chceme předělat WC. Vše je v počátečním stadiu, začínáme vyjednávat,“ řekl ředitel hradecké Správy osobních nádraží SŽDC Jaroslav Špína s tím, že by práce mohly začít někdy v roce 2021.

Ovšem ani po nich se nedá počítat s tím, že by se do sklepa kina ještě někdy vrátila promítačka a filmoví diváci. Multikina tuhle éru pohřbila.