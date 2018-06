V pardubickém Svítkově mohou děti jen na silnici, developer zklamal

Lidem v satelitu pardubické čtvrti Svítkov došla trpělivost. Obyvatelé se domáhají mimo jiné další přístupové cesty ke svým rodinným domům, kterou developer dosud nepostavil. Primátorovi na čtvrtečním zastupitelstvu předali otevřený dopis, v němž žádají nápravu. Podepsalo ho 128 lidí.

Podle města firma další domy nezkolauduje, dokud nepostaví, co slíbila. V územním rozhodnutí se developer CZ Stavební holding zavázal, že postaví dvě výjezdové cesty. Dokument také stanovil, že developer upraví současný most přes řeku Bylanku, který je zatím jen pro pěší a cyklisty. Má mít dva pruhy pro auta a jeden vyhrazený pro cyklostezku. Stále také chybí pěší lávka směrem k centru obce a místní škole.

„U většiny rodinných domů parkují dva automobily, to je odhadem 340 aut. Není to udržitelné s ohledem na plynulost a bezpečnost dopravy,“ řekla při projednávání této záležitosti na zasedání zastupitelstva města obyvatelka Svítkova Lucie Matrková.

Developer ale tvrdí, že nevypustil žádný chodník ani další prvek. „Jediné, co v současné době řešíme, je stavba mostu pro motorová vozidla přes Bylanku. Stavební povolení bylo vydané před více než deseti lety a není možné z objektivních důvodů vše bez úprav realizovat. Vyprojektovali jsme most nový, který již vyhovuje souvisejícím předpisům, nicméně ve vyjádření všech dotčených orgánů státní správy se objevila jasná nesouhlasná stanoviska s výstavbou mostu pro motorová vozidla na požadovaném místě,“ uvádí ve svém prohlášení firma CZ Stavební holding.

Principem celého problému je podle firmy skutečnost, kdy se díky novému mostu obě oblasti na obou stranách Bylanky, určené pro bydlení, stanou průjezdnými, místo toho, aby tam jezdili pouze rezidenti, kteří tam bydlí, a jejich návštěvy. Tak tam bude časem projíždět denně až 1 800 aut, což je závěr bezpečnostního auditu a dopravní policie.

Developer argumentuje stoletou vodou

Developer podle vedoucího odboru dopravy Vladimíra Bakajsy územní rozhodnutí dodržet musí. „Firma se územní rozhodnutí snažila změnit, k tomu nedošlo. Potřebuje zkolaudovat pět domů, což se nestane, dokud neudělá, co je v územním rozhodnutí,“ řekl Bakajsa.

Zastupitelka Věra Laurynová (ANO) podotkla, že most pro pěší asi postavit nepůjde, dvě parcely tam jsou prodané a už na nich stojí rodinné domy. „To je problém developera, věděl, co řeší. Musí pozemky vykoupit a most postavit,“ řekl primátor Martin Charvát.

Developer je nyní postupem města zaskočen. „Mrzí nás, že vrcholní zástupci města nejsou ochotni se podrobně seznámit s celým problémem a požadují bez informací postavit most, který zničí dvě oblasti pro bydlení, bude ohrožovat bezpečnost lidí, kteří tam bydlí, a zároveň je, podle současného stavebního povolení, překážkou pro případný odtok stoleté vody na Bylance, která je schopná díky svému umístění vyvolat povodeň na obou stranách toku,“ uvádí se v prohlášení developera CZ Stavební holding.

Stavební firma pozvala své klienty na schůzku ve čtvrtek, kde chce informovat o navrhovaném dopravním řešení situace.

„K dispozici budou odborníci na dopravu, na stavební předpisy, projektanti, kteří vysvětlí souvislosti s dopravou realizované lokality,“ uvedl předseda představenstva CZ Stavební holding Zdeněk Quarda v pozvánce, kterou dostali obyvatelé satelitu do schránek s tím, že následně budou mít lidé možnost pokládat dotazy.