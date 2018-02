VIDEO: Vzhůru na šišky. Trhači vyrazili do korun smrků pro zásoby semen

8:20 , aktualizováno 8:20

Do korun 140 let starých stromů na Svitavsku se vydali trhači šišek. Semena z nejkvalitnějších smrků zamíří do banky osiva. Tam slouží jako rezerva pro období neúrody, čerpají z ní však i lesy po přírodních kalamitách. Uchovávají se také jako genetický vzorek pro budoucí generace.