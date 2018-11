Svitavy nechtějí tuny soli uprostřed sídliště v Lánech

Druhým rokem je kvůli údržbě silnic v Pardubickém kraji dusno. Po loňských sporech konsorcia firem Eurovia a Sovis s krajskými silničáři, kteří zimní údržbu silnic I. tříd museli předat do správy soukromníkům, je v těchto dnech zle kvůli skladu posypového materiálu. Vznikl totiž ve staré uhelně na největším svitavském sídlišti Lány.

Firma Sovis, která zajišťuje údržbu „jedniček“ na Orlickoústecku a Svitavsku, sem navezla tuny posypového materiálu, aniž by o tom dala úřadům vědět. Možná by se o tom do prvního sněhu nikdo ani nedozvěděl, pokud by plechové stěny starého skladu nepovolily a stovky kilogramů soli se nevysypaly ven, jak se tomu před pár dny stalo.

„Sůl už je odklizena, ale při přívalovém dešti mohlo dojít k ekologické zátěži a ohrožení povrchových vod. Navíc hned vedle je sportovní hřiště Základní školy Felberova, a pokud by na něm zrovna cvičily děti a stěny haly povolily víc, raději nedomýšlet, co by se mohlo stát,“ uvedl starosta Svitav David Šimek.

Firma chce přes zimu místo využívat pro nakládku posypového materiálu. „V současnosti hala funguje jako sklad soli pro údržbu silnic I. třídy v Pardubickém kraji. Uskladněno je v ní tolik soli, abychom podle plánu zimní údržby pokryli všechny klimatické situace,“ říká Tomáš Carba, mediální zástupce firmy Sovis CZ.

Podle vedoucího Odboru výstavby Městského úřadu ve Svitavách Romana Poláčka je však takový záměr problematický. Nikdo totiž nepožádal o změnu účelu v užívání stavby. Tu vyžaduje stavební zákon, pokud dojde ke změně charakteru výroby, podstatnému rozšíření nebo změně v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život, veřejné zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí.

Stavební úřad čeká, až přijedou do haly posypové vozy

A není sklad jako sklad. Dříve uskladněné uhlí se v kotelně, než byla přepojena na plyn, spalovalo a dál nikam nevozilo. To by se však mělo výrazně změnit. Do středu sídliště by celou zimu mířily posypové vozy.

„Zatím tady nemáme žádnou oficiální žádost o změnu v účelu užívání stavby. Pokud to bude taková změna, která vyvolá nějaké důsledky v konkrétním území, tedy že se například navýší intenzita dopravy a skladovací hala nebude mít obdobný účel jako dříve, je k tomu potřeba mít i povolení stavebního úřadu,“ vysvětluje vedoucí odboru výstavby.

Stavební úřad však podle něj zatím nemůže dělat nic jiného, než čekat, co firma se skladem začne skutečně dělat. „Pokud provoz začne fungovat jiným způsobem, než bylo v původním a schváleném účelu, měli by nám předložit povolení. Firma by prostory užívala v rozporu s tím, co bylo dříve schváleno,“ dodává Poláček.

Z vyjádření Sovisu pro MF DNES vyplývá, že Svitavy jsou jediným místem v celém okrese, kde se počítá s nakládkou soli do sypačů. Ty budou na Svitavsku, Moravskotřebovsku, Litomyšlsku a Poličsku udržovat asi 110 kilometrů silnic I. tříd.

„V rámci konsorcia společností Sovis a Eurovia je v Pardubickém kraji celkem sedm míst určených pro nakládku posypového materiálu. Konkrétně se jedná o Svitavy, Hnátnici, Holice, Pardubice, Hlinsko, Chrudim a Dolní Lipku,“ doplňuje Tomáš Carba.

Takový záměr je pro vedení města nepředstavitelný. „Jsme zásadně proti takovému provozu uprostřed sídliště. Máme obavy, že dojde k narušení komfortu bydlení a zvýšení hluku v celé lokalitě. Domníváme se, že takové sklady mají být v průmyslové části města, podobně jako tomu je u středisek krajských správ silnic, a ne uprostřed bytové výstavby. Z představy, že přijde sněhová kalamita a celou noc bude jedno silničářské auto za druhým jezdit pro nakládku soli středem sídliště, kde žijí tisíce lidí, mě vstávají hrůzou vlasy na hlavě,“ nesouhlasí se záměrem starosta Svitav David Šimek, který chce osobně jednat s vedením obou firem.