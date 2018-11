Nejdelší tunel v zemi by mohly ohrozit staré štoly

V okolí Mladějovského vrchu vede v současnosti známá úzkokolejka. Do deseti let má kopec protnout jiná významná stavba. Právě tímto územím povede bezmála čtyři kilometry dlouhý tunel, jenž bude tvořit zhruba čtvrtinu úseku dálnice D35 Opatovec – Staré Město.

Celou stavbu včetně tunelu měla veřejnost možnost ve čtvrtek vidět na projednání územního řízení ve Svitavách, kde se lidi mohli naposledy vyjádřit k trasování dálnice. Dobrou zprávou pro silničáře je, že proti zvolené variantě vedení D35 řídce obydlenou oblastí nikdo zásadní výhrady nevznesl. Otázky se týkaly právě i tunelu, který ponese název Dětřichov.

Při jeho ražbě by teoreticky mohly nastat problémy, jelikož podle místních rodáků bylo za druhé světové války při těžbě vyhloubeno v této oblasti množství štol, a to v některých případech i poměrně velkých. Němci do nich dokonce schovávali různý materiál, včetně munice.

Ke konci války je pak záměrným odstřelem zasypali, případně se samy zavalily. Ovšem na řadě míst je kopec stále „proděravělý“. Odborník na historii dopravního stavitelství Tomáš Janda natáčel v minulých letech rozhovory s pamětníky, podle nichž jsou uvnitř kopce velké prostory, do kterých by bez problémů vjel i nákladní vůz. Kvůli závalům se však do nich nelze dostat.

Projektanti se propadů nebojí

Projektanti o existenci dávných štol vědí, ale propady by podle nich hrozit neměly. „Vycházeli jsme ze zprávy České geologické společnosti. Vyplývá z ní, že i přes existenci starého důlního díla by měla být stavba průchozí. Proveden byl předběžný průzkum a při zpracování dokumentace pro stavební povolení bude zajištěn ještě další podrobný průzkum,“ řekl Pavel Krejčí z firmy Dopravoprojekt, která má přípravu 16,6 kilometrů dlouhého tahu na starost.

„Před samotnou ražbou tunelů se udělá průzkumná štola s podstatně menším profilem, která zjistí, jaké jsou dále v trase podmínky. Nevíme, co nás tam čeká. Stát se může vše, ale doufáme, že k žádnému propadu tam nedojde,“ podotkl Karel Dusbaba z firmy Valbek.

Při čtvrtečním jednání přítomné pobavil muž, který by si přál, aby stavbaři důlní chodbu odkryli. „Nepředpokládám, že by to mělo stavbu ohrozit. Ale potěšilo by mě, pokud byste na ni narazili. Alespoň by se zjistilo, k čemu ke konci války vlastně sloužila,“ uvedl.

Tunel má mít dva samostatné tubusy, které budou hned na 14 místech propojeny. V případě nouze tak budou k úniku na opačnou stranu dálnice sloužit čtyři průjezdné propojky a deset pro pěší.

Jako obvykle padaly během setkání projektantů a veřejnosti dotazy k plánovaným protihlukovým stěnám, ochraně povrchových i podzemních vod či oplocení.

Námitka zazněla ohledně chystaného dálničního odpočívadla u Starého Města. Starostce obce Jarmile Řezníčkové se nelíbilo umístění parkoviště, které má podle plánů vzniknout prakticky hned vedle nadchodu pro zvěř. „Naplánovat vedle biokoridoru odpočívku mi přijde hloupost. Druhá věc je, že kvůli tomu bude zabrána další vysoce kvalitní zemědělská půda, což se mi také nezdá správné,“ řekla Řezníčková. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) však připravuje stavbu odpočívadel samostatně, takže případný posun do jiného místa je stále možný.

Až se úředníci s námitkami vypořádají, bude vydáno územní rozhodnutí. K tomu by mělo podle ŘSD dojít v příštím roce. Samotná stavba by mohla začít v roce 2023, přičemž termín jejího dokončení je zatím stanoven na rok 2027. Ohledně územního řízení na všechny úseky D35 v Pardubickém kraji zbývá představit veřejnosti už pouze část mezi Džbánovem a Litomyšlí.