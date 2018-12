Bezdomovcům nedávejte ani korunu, vyzvou Svitavy veřejnost

V půlce prosince radní spouštějí neobvyklou kampaň, ve které budou návštěvníky nákupních center žádat, aby lidem bez domova nedávali žádné peníze, a nekazili tak snahu města postavit bezdomovce do latě.

„Chceme kontaktní a letákovou kampaní informovat veřejnost, že desetikoruna nebo dvacetikoruna darovaná bezdomovci nic neřeší. Naopak, je to cesta do pekel. Všechny peníze totiž stejně utratí za alkohol. Všichni, co pobírají sociální dávky, mají možnost potravinové pomoci a mohou jít kdykoliv pracovat,“ apeluje starosta Svitav David Šimek.

Ten se 13. prosince do startu kampaně zapojí sám v originálním triku s nápisem konec alkoholu.

Dalším z kroků je zátah proti pití alkoholu na veřejnosti. Kdo bude popíjet z lahví nebo krabic v centru města a v okolí obchodních center, bude mít smůlu. Tedy pokud 12. prosince projde zastupitelstvem chystaná vyhláška.

Město doufá, že se bezdomovci stáhnou z centra

„Konzumace alkoholu bude zakázána v lokalitách, kde si na bezdomovce lidé nejvíc stěžují. Půjde o celé náměstí Míru, autobusové nádraží a lokality kolem obchodních řetězců. Je nám jasné, že bezdomovce z města nevymažeme a přestěhují se jinam,“ uvedl starosta David Šimek.

Město si od vyhlášky slibuje, že bezdomovci budou méně na očích a stáhnou se mimo centrum.

I s tím tak trochu vedení radnice počítá a plánuje posílit kamerový systém v místech, kde už zákaz platit nebude.

„Například poblíž parčíku v ulici Milady Horákové u školní jídelny připravujeme instalaci kamery, abychom měli prostor pod dohledem. Vytipované máme i další lokality, kde se lidé bez domova pohybují,“ uvedl starosta.

Vyhláška počítá se zákazem alkoholu také v okruhu dvaceti metrů od škol a zdravotnických zařízení.

Pokud má být omezení peněz na alkohol a zákaz jeho pití bičem na bezdomovce, tak cukr představuje nový azylový dům sestavený z unimo buněk. Základem je nízkoprahové denní zařízení, které je s výjimkou silně podnapilých jedinců k dispozici všem. Ti, co prokážou snahu, se dočkají kompletně zařízeného vyhřátého pokoje.