Svitavští basketbalisté se s Ústím nemazlili a doma ho smetli

Úvodní bodovou přetahovanou ukončil dvěma úspěšnými trojkovými pokusy domácí rozehrávač George, a zvýšil tak vedení Turů na sedm bodů. Hráči Ústí poté dokázali snížit na dvoubodový rozdíl, ale konečný účet poločasu měl hodnotu 39:29.

"My jsme byli v prvním poločase nervózní, byl to náš první domácí zápas. Všichni od nás očekávali vítězství. Hráči si to museli srovnat v hlavách," řekl domácí trenér Tomáš Pětivlas.

Z poločasové pauzy si hráči Svitav přinesli perfektní obranu a díky výhře 33:10 ve třetí čtvrtině si vytvořili dostatečný náskok a zápas kontrolovali.

V závěrečném dějství dostali příležitost hráči z lavičky, přesto se rozdíl dále navyšoval až na 96:58. "Rozhodl nástup do třetí čtvrtiny. Teprve přestávka a domluva v šatně nám pomohla. Hráči zlepšili koncentraci a k dobré obraně přidali i efektivní ofenzivu," dodal kouč Pětivlas.

Další zápas sehrají Tuři ve středu od 18 hodin na hřišti Chomutova.