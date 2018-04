Svitavský rybník vydal tuny ryb, cena kapra se letos nezvedne

U prvního stánku na hrázi Svitavského rybníka sice nabízeli v pátek dopoledne teplé langoše a svařené víno, ale fronty se tvořily u pultu jiného, kde prodávali právě ulovené ryby.

"Tuto dobu a celou předvánoční atmosféru výlovu mám rád, protože jsem na ryby - tím spíš, že jsou zdravé," řekl jeden ze svitavských zákazníků Rudolf Klusáček, který si odnášel v tašce čtyři výběrové kapry.

Výlov středně velkého Svitavského rybníka o rozloze 25 hektarů je zvláštní tím, že je to rybník ve městě a během výlovu k němu přichází množství lidí, kteří si mohou koupit ryby hned na hrázi.

Na rozdíl od prodejců pro rybáře však začala tradiční podzimní událost už o několik hodin dříve, ještě za časného rána.

"Ryby lovíme klasickým způsobem na podložní síť, z ní se vydává ručně přes brakovnice, na kterých se třídí podle druhu. Dále jdou přes váhu a nakladač na nákladní automobil," popisuje hlavní fáze výlovu ředitel společnosti Rybářství Litomyšl Oldřich Holcman.

Že by se tvářil spokojeně, to úplně ne. Plánovaných 150 metrických centů ryb na tomto rybníku se zřejmě podařilo vylovit, ale celkově je letošní produkce ryb jeho společnosti, stejně jako v celém Česku, o něco nižší než v předchozích dvou letech.

Může za to nejprve chladné jaro, v červnu pak přišly povodně. "Takže se voda ve většině rybníků vyměnila a než se nastartoval stabilní vodní režim v rybnících, tak to trvalo nějakou dobu. Tak jsme ztratili zhruba půl kilogramu přírůstku na kusu kapra, což v konečném součtu dělá značně velkou sumu," dodal Oldřich Holcman.

Rybářství Litomyšl vyloví zhruba šest tisíc metrických centů ryb za rok, z toho zhruba 5 400 kaprů. Dalších 600 metráků tvoří vedlejší druhy, jako jsou tolstolobik, amur, štika, okoun, cejn, lín a další ryby.

Malou část ryb ze Svitavského rybníka si odnesou tamní obyvatelé do svých domovů, větší míří na sádky a jsou připravené k předvánočnímu prodeji v Čechách.

Největší část putovala přímo od rybníka nákladními automobily do Polska.

Radost z úrody při rybářských žních však letos rybářům kalilo nejen nepříznivé počasí - ostatně příště se to může změnit k lepšímu - ale i zjištění, že jim čím dál větší škody způsobují kormoráni a volavky.

"Přístup úřadů k tomuto problému je špatný. Dnes jsou tyto druhy přemnoženy a způsobují značné ztráty. A nejen v tom, že ryby požírají, ale i tím, že mnoho ryb poškodí a ty následně uhynou. Navíc jsou přenašeči různých chorob," dodal Oldřich Holcman.

Ryb je méně, cena ale zůstává

Ceny kaprů na předvánočním trhu by neměly výrazněji vzrůst, i přes meziročně nižší produkci ryb. Čeští producenti ryb si nemohou dovolit extrémní zvýšení cen také proto, že se obávají, že by lidé pro vánoční večeři raději sáhli po rybách z dovozu, vepřovém nebo kuřecím mase na řízky. A zákazníci to oceňují.

"Kupovat ryby při výlovu chodím už přes 20 let, dnes jsem nakoupil tři kapry a tři tolstolobiky. Zamlouvá se mi to, že kapři od loňska nepodražili, a to, že tady koupím kilo jedničkového za 75 korun, zatímco jinde v krámu stojí kapr až 95 korun," řekl František Kalas ze Svitav, jeden z mnoha zákazníků u stánku na břehu Svitavského rybníka, během pátečního výlovu.

"V letošním roce zůstane naše firma na cenách, které byly v roce 2012," potvrdil ředitel společnosti Rybářství Litomyšl Oldřich Holcman. Zatímco ve stánku se dali kapři do 2,5 kilogramu koupit za 75 korun a těžší za 85 korun, v prodejně živých ryb u sídla tohoto podniku v Litomyšli jsou kapři vždy o 4 koruny dražší.

V prodejně ryb v sídle Rybničního hospodářství Lázně Bohdaneč jsou letos ceny této nejrozšířenější pochoutky mezi rybami na vánočním stole zcela stejné. Zákazník tedy zaplatí 79 korun za kapry první třídy a 89 korun za výběrové těžší kousky.

Provozovatel rybí farmy a celoroční prodejce živých ryb farmář Jiří Kokora ze Sázavy na Lanškrounsku rovněž ponechal ceny kaprů od loňska stejné. Kilo kapra u něj stojí 89 korun.